خاصية للاتصال بالطوارئ خلال لقاءات المواعدة عبر «تيندر»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يناير 2020, 10:13 صباحا

سيتمكن مستخدمو «تيندر» للمواعدة، من استخدام خاصية للاتصال بالطوارئ إذا ما شعروا بعدم الأمان خلال اللقاءات، التي يعقدونها بالاستعانة بالتطبيق.

وأشارت «تيندر» إلى أن مستخدميها سيتمكنون «في الأيام المقبلة» من إظهار مكان وجودهم واسم الشخص، الذي يواعدونه على ملفاتهم الشخصية، بفضل شراكة مع تطبيق «نونلايت»، حسب «فرانس برس».

وأوضحت الخدمة التابعة لمجموعة «ماتش غروب» في بيان أن المستخدمين سيستطيعون أيضا «إخطار خدمات الطوارئ بطريقة سرية وسهلة إذا ما شعروا بالقلق أو بالحاجة إلى المساعدة».

وأكدت «تيندر» أن هذه الخاصية الجديدة توفر اتصالا مع رقم الطوارئ في الولايات المتحدة (911)، لافتة إلى أن «عملاء مدربين» سيعمدون إلى فرز الاتصالات قبل التواصل مع الهيئات العامة المختصة.

وقالت بريتاني لوكونت إحدى مؤسسي «نونلايت» في بيان إن هذه الخدمة تشكل «حارسا شخصيا صامتا في حال كنتم بمفردكم أو خلال موعد مع شخص تلتقونه للمرة الأولى».

ولفتت إلى أن «هذا التدبير الأول من نوعه في مجال السلامة الرامي لحماية أعضاء تيندر حتى عندما تنتقل تفاعلاتهم من العالم الرقمي إلى الحياة الواقعية».

وتنتشر خدمة «تيندر» في أكثر من 190 بلدا حول العالم، ويُعقد بفضلها أكثر من مليون موعد غرامي أسبوعيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو: الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى في 6 أيام لعلاج مرضى فيروس «كورونا»
دولى
غسان سلامة: رصدنا 50 خرقًا لهدنة وقف إطلاق النار.. ومؤتمر برلين «لم يمنع» توريد ...
ليبيا
أبو عرابة: نحتاج إلى دعم الدولة.. ولا إعمار لتاورغاء دون أهلها وشبابها
ليبيا
مصير غامض ينتظر المرتزقة الأجانب في حرب طرابلس
ليبيا
«مسار جنيف».. هل يشكل فرصة جديدة لحل الأزمة على طاولة ليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين».. عودة إلى العملية السياسية أم مربع «الصخيرات»؟
ليبيا
السجن 19 عاما لمصطفى الإمام المتهم الثاني في «هجوم بنغازي»
ليبيا
في العدد 218 من جريدة «الوسط»: مصير «المرتزقة» وأوجاع النازحين من «أبوسليم» إلى ...
ليبيا
«المركزي» بالبيضاء يرد على تصريحات المشري بشأن الدين العام
ليبيا
رونالدو يسجل رقما مميزا في فوز يوفنتوس على روما في كأس إيطاليا
رياضة عالمية
«فرانس برس»: السفارة السعودية تنفي علاقتها بقرصنة هاتف مالك جريدة واشنطن بوست
عربى
غوتيريس: اتفاق برلين «قوي جدا» فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيديو: الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى في 6 أيام لعلاج مرضى فيروس «كورونا»