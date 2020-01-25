خاصية للاتصال بالطوارئ خلال لقاءات المواعدة عبر «تيندر»

سيتمكن مستخدمو «تيندر» للمواعدة، من استخدام خاصية للاتصال بالطوارئ إذا ما شعروا بعدم الأمان خلال اللقاءات، التي يعقدونها بالاستعانة بالتطبيق.

وأشارت «تيندر» إلى أن مستخدميها سيتمكنون «في الأيام المقبلة» من إظهار مكان وجودهم واسم الشخص، الذي يواعدونه على ملفاتهم الشخصية، بفضل شراكة مع تطبيق «نونلايت»، حسب «فرانس برس».

وأوضحت الخدمة التابعة لمجموعة «ماتش غروب» في بيان أن المستخدمين سيستطيعون أيضا «إخطار خدمات الطوارئ بطريقة سرية وسهلة إذا ما شعروا بالقلق أو بالحاجة إلى المساعدة».

وأكدت «تيندر» أن هذه الخاصية الجديدة توفر اتصالا مع رقم الطوارئ في الولايات المتحدة (911)، لافتة إلى أن «عملاء مدربين» سيعمدون إلى فرز الاتصالات قبل التواصل مع الهيئات العامة المختصة.

وقالت بريتاني لوكونت إحدى مؤسسي «نونلايت» في بيان إن هذه الخدمة تشكل «حارسا شخصيا صامتا في حال كنتم بمفردكم أو خلال موعد مع شخص تلتقونه للمرة الأولى».

ولفتت إلى أن «هذا التدبير الأول من نوعه في مجال السلامة الرامي لحماية أعضاء تيندر حتى عندما تنتقل تفاعلاتهم من العالم الرقمي إلى الحياة الواقعية».

وتنتشر خدمة «تيندر» في أكثر من 190 بلدا حول العالم، ويُعقد بفضلها أكثر من مليون موعد غرامي أسبوعيا.