«ألفابت» تدعو إلى التوازن في وضع ضوابط الذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يناير 2020, 04:14 مساء
الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألفابت» سوندار بيشاي خلال مؤتمر في بروكسل في 20 يناير 2020 (أ ف ب)

في كلمة له في بروكسل، دعا رئيس «ألفابت»، سوندار بيشاي، الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» في وضع الضوابط القانونية للذكاء الصناعي، حسب تعبيره.

ويدرس الاتحاد وكذلك الولايات المتحدة حاليا طريقة تحسين إدارة الذكاء الصناعي، وهي تقنية من شأنها إحداث ثورة في الاقتصاد والمجتمع مع تبعات هامة على بعض الوظائف الآلية إلى الزوال، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

وفي 19 فبراير المقبل، على المفوضية الأوروبية تقديم اقتراحات لتطوير مقاربة تشريعية في الاتحاد الأوروبي بهدف اقتراح سلسلة من القواعد، الرامية إلى ضمان احترام القيم الأوروبية (خصوصا في مجال حماية الخصوصية) في قطاعات مختلفة مثل الصحة والنقل.

وقال بيشاي في خطاب ألقاه خلال حدث أقامته منظمة «بروغل» الأوروبية في بروكسل «أي تشريع سليم يجب أن يعتمد مقاربة متوازنة تقوم على توازن بين الأذى المحتمل والإمكانات على المستوى الاجتماعي».

ولفت إلى أن «المسألة لا تتعلق بمعرفة ما إذا كان المطلوب إقرار تشريعات لكن كيف يجب ذلك»، ما يؤشر إلى انفتاحه الكامل على التشريع، مضيفا: «نريد تقديم مهاراتنا وخبراتنا وأدواتنا فيما نحن أمام توترات وتنازلات لا مفر منها».

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