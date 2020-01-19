«أريان» تنجح في مهمة يستفيد منها 40 بلدا أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 10:44 صباحا
صاروخ أريان 5 مقلعا من كورو في وغيانا الفرنسية في 16 يناير 2020 (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «أريان غروب» نجاح الصاروخ «أريان 5» في أول مهمة له هذه السنة، وذلك بوضع قمرين صناعيين للاتصالات لأوروبا والهند وأفريقيا.

وأقلع الصاروخ الأوروبي عند الساعة 18.05 بالتوقيت المحلي (الساعة 21.05 ت غ) الخميس من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، في مهمة استمرت 38 دقيقة، وفق «فرانس برس».

ووضع الصاروخ على مدار ثابت (36 ألف كيلومتر عن الأرض) القمرين للاتصالات «يوتلسات كونكت» لحساب المشغل «يوتلسات»، و«جسات-30» لوكالة الفضاء الهندية، على ما أوضحت المجموعة في بيان. وهي عملية الإطلاق السابعة بعد المئة لصاروخ «أريان 5».

وجاء في بيان أن «يوتلسات كونكت» قمر صناعي جديد «كهربائي بالكامل» سيسمح للشركة المشغلة المساهمة في «خفض الهوة الرقمية في 40 بلدا أفريقيا و15 بلدا في أوروبا الغربية».

طالع: تأجيل وضع قمر صناعي مصري جديد في المدار

وسيوفر «جسات-30» الذي صممته ونفذته وكالة الفضاء الهندية خدمات بث تلفزيوني واتصالات على كل الأراضي الهندية بما فيها الجزر.

وسيكون العام 2020 مفصليا بالنسبة للمجموعة الأوروبية، التي تحتفي هذه السنة بمرور 40 عاما على تأسيسها، وتنوي القيام بأول عمليات إطلاق لصاروخي «أريان 6» و«فيغا سي».

وتنوي «أريان سبايس» كذلك إطلاق أكثر من 300 قمر صناعي خلال 2020 أي نصف ما وضعته في المدار في غضون 40 عاما، بفضل كوكبة «وان ويب» خصوصا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرمان هاري وميغان من الألقاب الملكية والدعم المادي
دولى
ترامب يروي اللحظات الأخيرة لسليماني: «استحق هذه الضربة القاسية»
دولى
كاركاتير حليم -- في برلين .. البحث عن مفتاح الأزمة الليبية!
كاريكاتير
مبادرات شـعبية لإحياء السـياحة في جـبال أكاكوس
ثقافة وفن
بوابة «الوسط» تنشر أسماء أعضاء مجلس الدولة المختارين للمشاركة في الحوار السياسي ...
ليبيا
مؤتمر برلين غدا ... فهل يبدأ التوافق حول ليبيا؟
ليبيا
مغامرة لإعادة نسخة نادرة من ديوان حافظ الشيرازي
ثقافة وفن
تحسن مؤشرات الاقتصاد الليبي: نمو الناتج المحلي وتراجع التضخم وارتفاع الإيرادات ...
ليبيا
ولادة 4 توائم بمستشفى الجلاء في طرابلس‎
ليبيا
«يونيسف»: عشرات الآلاف من الأطفال في ليبيا معرضون للخطر جراء النزاع
ليبيا
«ألفابت» تنضم إلى «آبل» و«مايكروسوفت» وتبلغ عتبة الـ«تريليون» دولار
اقتصاد
عميد بلدية تازربو لـ«الوسط»: نقص الأطباء والمعلمين أبرز مشكلاتنا
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة جديدة للتخلص من السمنة