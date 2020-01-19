«أريان» تنجح في مهمة يستفيد منها 40 بلدا أفريقيا

صاروخ أريان 5 مقلعا من كورو في وغيانا الفرنسية في 16 يناير 2020 (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «أريان غروب» نجاح الصاروخ «أريان 5» في أول مهمة له هذه السنة، وذلك بوضع قمرين صناعيين للاتصالات لأوروبا والهند وأفريقيا.

وأقلع الصاروخ الأوروبي عند الساعة 18.05 بالتوقيت المحلي (الساعة 21.05 ت غ) الخميس من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، في مهمة استمرت 38 دقيقة، وفق «فرانس برس».

ووضع الصاروخ على مدار ثابت (36 ألف كيلومتر عن الأرض) القمرين للاتصالات «يوتلسات كونكت» لحساب المشغل «يوتلسات»، و«جسات-30» لوكالة الفضاء الهندية، على ما أوضحت المجموعة في بيان. وهي عملية الإطلاق السابعة بعد المئة لصاروخ «أريان 5».

وجاء في بيان أن «يوتلسات كونكت» قمر صناعي جديد «كهربائي بالكامل» سيسمح للشركة المشغلة المساهمة في «خفض الهوة الرقمية في 40 بلدا أفريقيا و15 بلدا في أوروبا الغربية».

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وسيوفر «جسات-30» الذي صممته ونفذته وكالة الفضاء الهندية خدمات بث تلفزيوني واتصالات على كل الأراضي الهندية بما فيها الجزر.

وسيكون العام 2020 مفصليا بالنسبة للمجموعة الأوروبية، التي تحتفي هذه السنة بمرور 40 عاما على تأسيسها، وتنوي القيام بأول عمليات إطلاق لصاروخي «أريان 6» و«فيغا سي».

وتنوي «أريان سبايس» كذلك إطلاق أكثر من 300 قمر صناعي خلال 2020 أي نصف ما وضعته في المدار في غضون 40 عاما، بفضل كوكبة «وان ويب» خصوصا.