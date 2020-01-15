«بنترست» الشبكة الاجتماعية الثالثة في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 03:42 مساء
«بنترست» الشبكة الاجتماعية الثالثة في أميركا (أ ف ب)

أصبح تطبيق «بنترست» الذي يتيح مشاركة الصور والهوايات، الشبكة الاجتماعية الثالثة في الولايات المتحدة في العام 2019، متجاوزا «سناب شات» وفقا لترتيب أعدّته شركة «إيماركتر» لدراسة الأسواق.

وقال نظم الإسلام، المحلّل في الشركة المكلف إعداد التقديرات المستقبلية، إن «سناب شات تتوجّه بشكل رئيسي إلى جمهور الشباب، بينما تنطوي بنترست على بعد شامل أكثر سمح لها بالتطور والتوسع ضمن الشرائح العمرية المختلفة»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

نجح «سناب شات» بفضل الفلاتر التي يتضمنّها، لا سيما فلتر الكلب الذي يحوّل الوجه البشري إلى شكل كاريكاتوري مع لسان ممدود وأذنين تهزان، في انتزاع المرتبة الثالثة من «بنترست» في العام 2018، على الرغم من التحديثات التي أجراها وكلفته الكثير من المشتركين، وارتفع عدد مشتركي «سناب شات» في الولايات المتحدة العام 2019 إلى 80.2 مليون شخص، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لمواجهة «بنترست» الذي يضم نحو 82.4 مليون مستخدم.

يسمح «بنترست» بتثبيت صور على لوحات افتراضية تبعا لمراكز الاهتمام ويستخدم من قبل علامات تجارية كثيرة تضع صور منتجاتها بهدف جذب الزبائن، ومنذ العام 2015 بات بالإمكان إتمام عمليات شراء عبر هذا التطبيق.

إلى ذلك، لا يزال تطبيق «فيسبوك» الذي أسّسه مارك زاكربرغ يحتل المرتبة الأولى، ويليه «إنستغرام» الذي يعتمد على نشر الصور واشتراه زاكربرغ أيضا، وفقا لـ«إيماركتر» التي لم تقدم بيانات حول عدد مستخدمي هذين التطبيقين.

تقدر «إيماركتر» أن يصل عدد مشتركي «بنترست» إلى 86 مليون مشترك في الولايات المتحدة خلال هذا العام، بالمقارنة مع 83.1 مليون مشترك في «سنابشات»، وتشير إلى أن «الفجوة بين هذين التطبيقين ستتسع أكثر بحلول العام 2023»، يشار إلى أن عدد المشتركين في «بنترست» يصل إلى 250 مليون شخص عالميا.

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