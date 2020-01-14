إليك هذا الإعلان.. قد تكونين المرأة الأولى التي تسافر إلى القمر

رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا في صورة ملتقطة في 9 أكتوبر 2018 في طوكيو (أ ف ب)

ينوي ملياردير ياباني القيام برحلة حول القمر بواسطة صاروخ «سبايس إكس»، لكنه يريد صديقة ترافقه، ما دفعه لنشر إعلان على الإنترنت بالخصوص.

وأشار يوساكو مايزاوا، الذي أعلن قبل فترة قصيرة انفصاله عن ممثلة يابانية، إلى أنه يقبل الطلبات المقدمة من «فتيات عازبات تجاوزن سن العشرين» ويرغبن في الاستمتاع بحياتهن.

وستكون محاولة الجمع هذه بين حبيبين محتملين محور برنامج تلفزيوني يعرض بتقنية البث التدفقي عبر الإنترنت، وفق «فرانس برس».

وأوضح رجل الأعمال الياباني إلى أن هذه الفكرة أتت نتيجة الوحدة التي يعيشها في منتصف عمره. وقال مايزاوا وهو أب لثلاثة أطفال من امرأتين، «عشت حياتي تمامًا كما أردت حتى الآن».

أما في الإعلان الذي نشره فكتب: «أبلغ حاليًا سن الرابعة والأربعين. ومع تسلل شعور الوحدة والفراغ العاطفي ببطء إليّ، بت أفكر بأمر واحد، وهو إكمال حياتي بحب امرأة واحدة».

لم يكتفِ مايزاوا بالإعلان فحسب، إذ نشر تغريدة على «تويتر» جاء فيها «لِمَ لا تكونين المرأة الأولى التي تسافر إلى القمر؟».

وحُدِّد الموعد الأخير لتقديم الطلبات في 17 يناير 2020، على أن يختار سعيدة الحظ في نهاية ماس المقبل، وذلك بعد الخروج في مواعيد مع كل المتقدمات.

مايزاوا هو الرئيس السابق لشركة «زوزو» للأزياء على الإنترنت التي باعها العام الماضي إلى شركة «ياهو!» في اليابان، وهو معروف أيضًا بهواية شراء القطع الفنية الثمينة.

ويخطط الملياردير الياباني للقيام برحلة إلى القمر في العام 2023 ليكون أول مسافر خاص في رحلة بواسطة صاروخ تابع لشركة «سبايس أكس» التي يملكها رجل الأعمال إلون ماسك، على أن يصطحب معه ستة فنانين خلال الرحلة. وستدور الرحلة حول القمر من دون الهبوط على سطحه.