أسراب من الجراد تهدد الأمن الغذائي في كينيا

أسراب من الجراد في أجواء العاصمة اليمنية صنعاء، 28 يوليو 2019 (أ ف ب)

تنتشر أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي عبر كينيا بعدما عاثت فسادًا في الصومال وإثيوبيا ما يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي، وفق ما أعلن وزير الزراعة الكيني.

وتسبب هذا الجراد بما وصفته منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة (فاو)، بأنه «أسوأ وضع منذ 25 عامًا» في القرن الأفريقي، وفق «فرانس برس».

وتشكّلت أسراب في شرق إثيوبيا وشمال الصومال وانتقلت عبر المنطقة وقد تكون ما زالت تهدد جنوب السودان وأوغندا.

وقال وزير الزراعة الكيني موانغي كيونغوري، في مؤتمر صحفي، إن الأسراب عبرت الحدود من الصومال في 28 ديسمبر وانتشرت إلى شمال مانديرا ومارسابيت وشرق واجير وغاريسا وكذلك وسط إيسيولو وسامبورو.

وأضاف الوزير: «نحن ندرك أن غزو هذه الحشرات وإمكان انتشارها بسرعة إلى بلدان أخرى تشكل تهديدًا غير مسبوق للأمن الغذائي وسبل العيش في البلاد».

واتخذت الحكومة إجراءات يائسة لمكافحة هذه الآفة، منها نشر الشرطة لإطلاق النار في الهواء ورش الغاز المسيل للدموع على الحشرات، فيما صفق السكان وربطوا الزجاجات والعبوات معًا لمحاولة مطاردة الأعداد الكثيفة للجراد التي شكّلت سحبًا رمادية.

لكن كيونغوري قال إن الحكومة استحصلت على مبيدات وطائرتين لرش المناطق المتضررة، وتأمل في الحصول على طائرة ثالثة قريبًا.

وأعلنت المنظمة الأممية في ديسمبر أن نحو 70 ألف هكتار من الأراضي في إثيوبيا والصومال غزتها الحشرات.