حرائق الأمازون زادت بنسبة 30% في 2019

تصاعد الدخان من غابة ألتاميرا، في حوض الأمازون في البرازيل، في 27 أغسطس 2019 (أ ف ب)

كشف المعهد الوطني لأبحاث الفضاء أن حرائق الغابات في القسم البرازيلي من الأمازون ازدادت بنسبة 30% في العام 2019، وذلك بالمقارنة مع العام الذي سبقه.

وتركزت الزيادة الكبرى في البانتانال، التي تُعد المنطقة الرطبة الكبرى على الأرض والملاذ الآمن للتنوع البيولوجي، إذ ارتفعت الحرائق فيها بنحو ست مرّات خلال عام واحد، وفق «فرانس برس».

وخلال العام 2019، رُصِد نحو 89178 بؤرة حريق في الجزء البرازيلي من غابات الأمازون، بالمقارنة مع 68345 بؤرة في العام 2018، ومن ضمنها نحو 30901 حريق في أغسطس وحده.

وتفشّت الحرائق في غابات الأمازون مجددا نتيجة عمليات قطع الأشجار، وهو ما أثار انتقادات المجتمع الدولي، خصوصا في فرنسا، والتي وجّهت لإدارة الرئيس اليميني جايير بولسونارو، بعد تشجيعها مشاريع التنمية الاقتصادية، خصوصا التعدين، في الأمازون.

على الرغم من ارتفاع عدد بؤر الحرائق في الأمازون خلال العام الماضي، فإنه لا يشكّل العدد الأكبر على الإطلاق في تاريخ هذه الغابات. الرقم القياسي سجّل في العام 2004 وبلغ نحو 218637 بؤرة حريق.

لكن الخطورة تكمن في تنامي عمليات قطع الأشجار للمرّة الأولى منذ عقد، إذ سجلت رقما قياسيا بالقضاء على أكثر من 10 آلاف كيلومتر من الغابات بين أغسطس 2018 ويونيو 2019.