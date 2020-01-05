تراجع الدخل السنوي لرئيس آبل التنفيذي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يناير 2020, 10:20 صباحا
الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، نيويورك، 28 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

تراجع الدخل السنوي للرئيس التنفيذي لشركة «آبل»، تيم كوك، بنسبة 26% بالمقارنة مع العام 2018، مع 11.6 مليون دولار خلال 2019.

ويعود ذلك إلى تراجع الأداء المالي للشركة مقارنة مع السنة السابقة، حسب ما نشرت وكالة «فرانس برس».

ويبلغ الراتب السنوي الأساسي للرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا العملاقة ثلاثة ملايين دولار، ويضاف إليه مكافآت وتعويضات مختلفة، على ما جاء في وثيقة رسمية رفعت إلى السلطات الأميركية.

خلال السنة المالية 2018، حصل تيم كوك على مكافآت بقيمة 12 مليون دولار، بعدما نجحت الشركة المُصنّعة هواتف «آي فون» في تحقيق 200% من أهدافها، ولا سيّما لناحية صافي المبيعات والعائدات التشغيلية.

أمّا في العام 2019، فلم تحقّق الشركة سوى 128% من أهدافها، مما أدّى إلى انخفاض المكافآت التي حصل عليها كوك إلى 7.7 مليون دولار.

أيضاً خلال العام الماضي، حصل كوك على 884 ألف دولار بدل خدمات أمنية واستعمال طائرة خاصة وغيرها من التعويضات المختلفة. وكذلك استثمر في نحو 560 ألف سهم، وحقّق منها أرباحاً بقيمة 113 مليون دولار.

يشار إلى أن الإيرادات الصافية لشركة «آبل» بلغت حوالي 260 مليار دولار في العام 2019، فيما بلغت العائدات التشغيلية 64 مليار دولار تقريبا. وعمدت الشركة إلى تنويع خدماتها في العامين 2018 و2019 للحفاظ على قاعدة زبائنها، وجذب المزيد منهم، وبالتالي كسر الاعتماد المُطلق على أجهزة «آي فون».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أستراليا تستدعي 3 آلاف جندي بسبب الحرائق في شرق البلاد (فيديو)
دولى
اغتيال قاسم سليماني.. المجازفة التي تجنبها رؤساء أميركا ونفذها ترامب
دولى
بين «الحرب» و«الانقسام».. ستة مبعوثين أمميين غرقوا في رمال الأزمة الليبية
ليبيا
دول أفريقية تبحث عن نموذج التنمية بعد 6 عقود استقلال
اقتصاد
من طوكيو إلى بيروت.. «غصن» يصدم العالم بـ «الهروب الكبير»
عربى
حصاد الفن الليبي 2019: نجاح دولي ونشاط محلي ورحيل أبرز النجوم
ثقافة وفن
داخلية «الوفاق»: يجب القضاء على كافة التشكيلات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة
ليبيا
خبراء أميركيون يبحثون مع حكومة الوفاق «خطوات ملموسة للقضاء على الميليشيات»
ليبيا
الاقتصاد الليبي 2020: وديعة الحرب والانقسام
ليبيا
الجريدة الرسمية التركية تنشر مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا
ليبيا
عجز إقليمي عن منع تمدد الصراع الليبي استباقا لتصاعد التدخل الروسي والتركي
ليبيا
جريدة «الوسط»: الهاجس التركي يكسر الجمود السياسي الدولي
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد إزالة شعر وجهك بالشفرة