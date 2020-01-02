«تيك توك» تحتفل بالمبدعين في الشرق الأوسط وتعلن مبادراتها للعام الجديد

أصبحت «تيك توك» المنصة المفضلة للتعبير الإبداعي بين مجموعة متنوعة من صانعي المحتوى (خاص لـ بوابة الوسط)

يعتبر العدّ التنازلي لعشية رأس السنة المناسبة الأمثل لمشاركة الفيديوهات القصيرة، وتألقت «تيك توك» حين دقّت عقارب الساعة معلنة دخولنا العام 2020. وشهد برج خليفة، الأيقونة الشامخة في دبي وأطول مبنى في العالم عرض أضواء LED مذهلا، بالشراكة مع إعمار، سلط الضوء على أبرز ملامح العام في «تيك توك». وتزامن ذلك مع مشاركة المستخدمين لفيديوهات مبتكرة وملهمة على المنصة تستذكر العام الماضي كجزء من تحدي «#My2019»، وأخرى تعبّر عن أمنياتهم للعام الجديد مع حملة «#أمنية 2020».

كما استغلت المنصة الرائدة عالميا لمقاطع الفيديو القصيرة هذه الفرصة للإعلان عن أسماء الفائزين في الإصدار الأول من جوائز «أبطال تيك توك» للعام 2019. وفاز سعد عبدالله بجائزة أفضل صانع قصة قصيرة، بينما حصل أحمد الملا على جائزة أفضل صانع محتوى تحويلي.

وتعد التحديات إحدى ميزات «تيك توك» التي تلهم المستخدمين للاستجابة بطريقة إبداعية ومشاركة المحتوى باستخدام الهاشتاغ ذي الصلة، وقد حظيت بنجاح كبير في المنطقة في العام 2019. هذا وحصلت تالا على جائزة أفضل متحدٍّ على «تيك توك» التي استحقتها بجدارة.

وباعتبارها منصة تمكّن المستخدمين من استعراض مكنوناتهم الحقيقية وحياتهم الواقعية، أصبحت «تيك توك» المنصة المفضلة للتعبير الإبداعي بين مجموعة متنوعة من صانعي المحتوى.

وقال رامي زيدان، رئيس قسم الفيديو والمحتوى الإبداعي في «تيك توك»: «بالنسبة إلينا في تيك توك، اختتمنا العام بشكل رائع، ونحن فخورون بشكل خاص برؤية مدى تنوع وغنى المحتوى في مجتمعنا الإبداعي. لقد أصبحت تيك توك بالفعل جزءًا من نسيج منطقة الشرق الأوسط كوجهة لإنشاء واستكشاف فيديوهات قصيرة وممتعة وواقعية تسعد يومكم، وكل ذلك عبر الجوّال. ومع دخولنا في عقد جديد، نتطلع للارتقاء بمنصتنا إلى المستوى التالي، ولهذا نحن متحمسون لطرح خطة موسيقية جديدة، من خلال العمل مع شركاء رائدين في الصناعة، لرعاية ودعم المواهب وصانعي المحتوى الإقليميين في هذا المشهد الموسيقي الناشئ. ونحن على ثقة بأن المستخدمين وصانعي المحتوى سوف يستمرون في إنتاج واستكشاف فيديوهات مبهجة ومعبّرة عبر تيك توك».

وتتضمن مبادرات «تيك توك» الموسيقية في العام 2020 إجراء تحديثات جديدة على التطبيق تسمح للموسيقيين بتحميل عروضهم الموسيقية الخاصة عبر المنصة للوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور بصورة فورية.

كما تشمل هذه المبادرات التعاون في مشاريع فنية مع شركاء رائدين في مجال الموسيقى ابتداء من شركة قنوات، الشركة الرائدة في مجال التعامل مع الفنانين. ويجمع بينها أكاديمية «تيك توك للمبدعين»، والتي سيتم تكريسها لمساعدة الفنانين على تصميم ونشر إستراتيجيات المحتوى الخاصة بهم عبر المنصة، بما يتناسب مع احتياجاتهم.

أصبحت «تيك توك» المنصة المفضلة للتعبير الإبداعي بين مجموعة متنوعة من صانعي المحتوى (خاص لـ بوابة الوسط)

أصبحت «تيك توك» المنصة المفضلة للتعبير الإبداعي بين مجموعة متنوعة من صانعي المحتوى (خاص لـ بوابة الوسط)