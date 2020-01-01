الأمير وليام يطلق «أرفع جائزة بيئية في التاريخ»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يناير 2020, 02:14 مساء
الأمير وليام خلال فعاليات مخصصة لحماية الطبيعة في أفريقيا، لندن 21 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

يطلق الأمير وليام في 2020 مكافأة وصفت بأنها «أرفع جائزة بيئية في التاريخ» مخصصة لأصحاب المبادرات الرامية لإيجاد حلول لأزمة المناخ، حسب ما أعلن قصر كنسينغتون في بيان الثلاثاء.

وأشارت دوائر القصر إلى أن هذه الجائزة التي تحمل اسم «إيرثشوت» والمدعومة من ائتلاف منظمات وشركات، ستكرم خمسة فائزين سنويا خلال السنوات العشر المقبلة «مع هدف يقضي بإيجاد ما لا يقل عن 50 حلا للتحديات الأكبر التي يواجهها العالم بحلول 2030»، وفق «فرانس برس».

وفي فيلم تعريفي، وصف عالم الطبيعة البريطاني الشهير ديفيد أتنبورو هذه المبادرة بأنها «الجائزة البيئية الأرفع في التاريخ».

ولفت إلى أن هدف الأمير البريطاني البالغ 37 عاما والثاني في ترتيب خلافة العرش، يكمن في «تبديد التشاؤم السائد حاليا بشأن البيئة واستبداله بالتفاؤل والعمل» الملموس.

وستكافئ الجائزة أشخاصا من مجالات شتى بينهم علماء وناشطون وخبراء اقتصاديون وأيضا شركات وحكومات تسهم في إيجاد حلول لأزمة المناخ، «خصوصا للمجموعات الأكثر عرضة للتغير المناخي».

ويعتزم دوق كامبريدج حشد تحالف كبير من المحسنين والشركات لدعم مبادرته.

وأكد الأمير وليام في تصريحات أوردها البيان أن «الأرض تصل إلى عتبة حساسة ونحن أمام خيار شديد الوضوح: إما نستمر في المسار الحالي ونلحق ضررا نهائيا بكوكبنا، وإما نعيد إدراك السلطة الموجودة لدينا كبشر وقدرتنا على الإدارة والابتكار وإيجاد الحلول».

ولم يُحدد موعد تسليم أول جائزة، غير أن قصر كنسينغتون أشار إلى أن ذلك سيحصل «في خلال بضعة أشهر» كما أن المراسم ستحصل في مدن مختلفة حول العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على توصيات ندوة «السنوسية من الزاوية إلى الدولة»
ثقافة وفن
إردوغان: سننفذ جميع بنود الاتفاقية مع حكومة الوفاق
ليبيا
الصحافة الفرنسية: حذر من فرض تركيا وروسيا نفسيهما في ليبيا
ليبيا
غسان سلامة: أعضاء في مجلس الأمن ينتهكون حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
السفارة الأميركية: فريق نسائي ليبي يفوز بمسابقة «Seed grant»
ليبيا
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يحتوي الشاي على الكافيين؟