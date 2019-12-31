«فيسبوك» أكثر التطبيقات تحميلا في عقد 2010

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019, 12:45 مساء
«فيسبوك» أكثر التطبيقات تحميلا في عقد 2010 (أ ف ب)

نشرته الاثنين شركة «آب آني» الأميركية المتخصصة أن «فيسبوك» و«مسنجر» و«واتساب» و«إنستغرام» كانت أكثر أربعة تطبيقات تم تحميلها على الهواتف في عقد 2010. 

وبالتالي، فازت شركة «فيسبوك» في المراكز الأربعة الأولى من خلال منصتها الرئيسية وتطبيقات الرسائل الخاصة بها بحيث اشترت «إنستغرام» في العام 2012 و«واتساب» في العام 2014 إضافة إلى تطبيق «مسنجر»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتهيمن الشبكات الاجتماعية إلى حد كبير على هذه القائمة مع «سنابتشات» و«تيكتوك» بالمركزين الخامس والسابع، وهما منصتان نالتا استحسان الشباب وكذلك «يوتيوب» و«تويتر»، كما جاءت خدمة «سكايب» أيضًا ضمن المراكز العشرة الأولى القائمة.

وفي ما يتعلق بألعاب الفيديو، تصدرت «سابواي سورفر» و«كاندي كراش ساغا» و«تامبل ران 2» قائمة أكثر ألعاب تم تحميلها خلال العقد 2010.

وظهرت «نتفليكس» و«تيندر» و«باندورا ميوزيك» في قائمة أكثر التطبيقات إنفاقا من المستخدمين وتلتها «تنسنت فيديو» و«لاين» للرسائل الفورية والفيديو والمكالمات الصوتية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: النيران على مشارف ملبورن مع اشتداد الحرائق في أستراليا بسبب موجة ...
دولى
«فرانس برس»: حكم بالإعدام على 27 عضوا في جهاز المخابرات العامة السوداني في قضية ...
عربى
بعد تصميمه أغلى فستان في العالم.. هاني البحيري يهدي 10 فساتين لمرضى السرطان
أناقة وجمال
توقيف 200 شخص في الرياض على خلفية «ملابس غير لائقة» وقضايا تحرش
عربى
الأمم المتحدة تطلق أكبر حوار جماهيري في العالم بمناسبة الذكرى 75 على إنشائها
دولى
روسيا تعلن نشر أول صواريخ نووية «تفوق سرعة الصوت بمراحل»
دولى
من هو عبد العزيز جراد رئيس الوزارء الجزائري الجديد والمكلف بنتشكيل الحكومة؟
عربى
عرس جماعي لـ260 شابا وفتاة في الرجبان
ليبيا
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لمدة ستة أشهر
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل المعلم والمذيع العصامي المهدي الجلي
ثقافة وفن
نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا تعرف عن مرض «الحياة الجيدة»؟