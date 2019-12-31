«فيسبوك» أكثر التطبيقات تحميلا في عقد 2010

«فيسبوك» أكثر التطبيقات تحميلا في عقد 2010 (أ ف ب)

نشرته الاثنين شركة «آب آني» الأميركية المتخصصة أن «فيسبوك» و«مسنجر» و«واتساب» و«إنستغرام» كانت أكثر أربعة تطبيقات تم تحميلها على الهواتف في عقد 2010.

وبالتالي، فازت شركة «فيسبوك» في المراكز الأربعة الأولى من خلال منصتها الرئيسية وتطبيقات الرسائل الخاصة بها بحيث اشترت «إنستغرام» في العام 2012 و«واتساب» في العام 2014 إضافة إلى تطبيق «مسنجر»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتهيمن الشبكات الاجتماعية إلى حد كبير على هذه القائمة مع «سنابتشات» و«تيكتوك» بالمركزين الخامس والسابع، وهما منصتان نالتا استحسان الشباب وكذلك «يوتيوب» و«تويتر»، كما جاءت خدمة «سكايب» أيضًا ضمن المراكز العشرة الأولى القائمة.

وفي ما يتعلق بألعاب الفيديو، تصدرت «سابواي سورفر» و«كاندي كراش ساغا» و«تامبل ران 2» قائمة أكثر ألعاب تم تحميلها خلال العقد 2010.

وظهرت «نتفليكس» و«تيندر» و«باندورا ميوزيك» في قائمة أكثر التطبيقات إنفاقا من المستخدمين وتلتها «تنسنت فيديو» و«لاين» للرسائل الفورية والفيديو والمكالمات الصوتية.