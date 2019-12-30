رصد حيتان قاتلة للمرة الأولى في مضيق مسينا

حوت قاتل (أوركا) قرب تورمسون في النرويج، 13 يونيو 2019 (أ ف ب)

رصدت مجموعة من ثلاثة حيتان قاتلة (أوركا) وهي من الثدييات البحرية المهددة بالاندثار في مضيق مسينا للمرة الأولى في هذا الممر البحري الواقع بين شبه الجزيرة الإيطالية وصقلية، بحسب ما أفادت جمعية «ماريكامب» الأحد عبر «فيسبوك».

هذه الحيتان القاتلة الثلاثة تلك التي شوهدت قبل أيام قليلة قبالة مرفأ جنوى في شمال غرب إيطاليا قد تكون قطعت مسافة 800 كيلومتر في غضون أسبوع، بحسب ما أوضحت الأحد لوكالة «فرانس برس» كلارا موناكو عالمة الأحياء البحرية العاملة في الجمعية.

ورصد الحيتان الثلاثة الجمعة، الصياد سيمونه فارتولي الذي تمكن من الدنو منها عندما كان على متن مركب في المضيق.

وأوضح «شعرت بالخوف بداية لأنها حيوانات ضخمة لكني بقيت قرابة الساعة معها ودنوت منها كثيرا على مسافة متر تقريبا».

وقالت كلارا موناكو «لا نعرف إن كانت توجهت نحو صقلية للعثور على الغذاء لتنتقل بعدها نحو مضيق جبل طارق ومن ثم المحيط أيسلندا».

ورأت أن «وجودها في المضيق يطرح مشكلة بسبب حركة الملاحة الكبيرة في المنطقة وخطر اصطدامها بسفن تاليا».

وتتواجد حيتان أوركا في كل المحيطات والبحار في العالم لكنها تكون بأعداد كثيرة في المناطق الباردة.

ويضم البحر المتوسط 11 نوعا من الحوتيات من بينها الحيتان القاتلة التي هي في خطر الاندثار.

وهذه الحيتان مهددة بوقوعها عرضا في شباك الصيد والضغوط السياحية الناجمة عن مراقبتها والضجيج الصادر عن التنقيب النفطي ما قد يؤدي إلى عمليات جنوح جماعية أو الملاحة البحرية مع خطر حوادث الاصطدام.