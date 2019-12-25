هواتف «هواوي» تتخلص من تطبيقات «غوغل»

تعتزم «هواوي» استبدال بالتطبيقات التي تطورها شركة «غوغل» في هواتفها، أخرى، تصنعها هي بنفسها، حسب تلميحات الشركة الصينية العملاقة.

ومن التطبيقات التي ستغادر هواتف «هواوي»، خدمة «غوغل» للبريد الإلكتروني «جيميل» و«غوغل ماب» (الخرائط)، والتطبيق الخاص بالمدفوعات، حسب «سكاي نيوز عربية».

وحسبما أفادت صحيفة «إيكونومك تايمز» الهندية على موقعها الإلكتروني، أشار إلى التطورات الوشيكة أحد المسؤولين في الشركة الصينية العملاقة.

وقال مدير «هواوي» في الهند شارلز بينغ، إن الشركة ابتكرت نظام «إتش إم إس»، مشيرا إلى أن أبرز التطبيقات في هذا النظام ستكون من صنع «هواوي» مثل تلك الخاصة بالرسائل والمدفوعات والتنقل والألعاب.

وأضاف بينغ أن المستهلكين لن يروا فرقا بين النظام الجديد والتطبيقات التي يتيحها وتلك التي يعرضها «غوغل». لكن المسؤول التنفيذي أكد أن الأمر ليس سهلا، معتبرا إياه «تحديا يحاول مطورو الشركة تجاوزه».