بوتسوانا: اصطياد 13 وحيد قرن في شهرين

وحيد قرن في محمية في ليمبوبو في جنوب إفريقيا في 25 سبتمبر 2016 (أ ف ب)

كشفت وزارة السياحة في بوتسوانا أن الشهرين الآخيرين شهدا اصطياد 13 وحيد قرن، رغم الحملات الحكومية لمكافحة صيد الأنواع المهددة بالانقراض.

وتعد بوتسوانا موطنًا لنحو 400 وحيد قرن، يتجول معظمها في السهول العشبية في دلتا أوكافانغو الشمالية، وفقًا لمؤسسة «راينوز كونسرفيشن» وحسب ما نقلت «فرانس برس».

وقالت الوزارة في بيان صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع: «من أكتوبر 2019 حتى اليوم، اُصطيد 13 وحيد قرن»، مضيفة أن عدد هذه الحيوانات التي تم اصطيادها منذ أكتوبر 2018 أصبح 31.

ومن بين هذه الحيوانات، 23 من وحيد القرن الأبيض و8 من وحيد القرن الأسود التي تم تصنيفها على أنها مهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وقتل الآلاف من حيوانات وحيد القرن التي تعيش في أفريقيا وآسيا جراء الصيد الجائر وفقدان موائلها الطبيعية.

وقالت وزارة السياحة إن الحكومة كثفت جهودها لمواجهة الصيد الجائر من خلال التدخلات التي أدت إلى استعادة بعض القرون وأسلحة الصيد.

ويستخدم قرن وحيد القرن في الطب التقليدي أو كرمز للثروة والنجاح، ويباع الكيلوغرام الواحد منه مقابل 55 ألف يورو في السوق السوداء.