شاهد أصغر بيت في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 10:09 صباحا
صورة نشرها في 18 ديسمبر 2019 المركز الكندي للإجهارية الإلكترونية في جامعة ماكماستر في هاميلتون في كندا تظهر أصغر بيت منمنم مصنوع من كعك الزنجبيل، موضوع فوق رجل ثلج (أ ف ب)

أعلن مصممون نجاحهم في تصنيع «أصغر بيت في العالم»، بتصميم منزل منمنم عرضته جامعة كندية، بلغ طوله عشرة ميكرومترات.

وصمم هذا البيت على شكل كعك الزنجبيل، الذي يعد في فترة عيد الميلاد، وصنع من السيليكون بواسطة شعاع أيوني تحت مجهر إلكتروني، على ما أوضح الباحث القيم على المشروع ترافيس كازاغراندي.

وتظهر صور رائعة نشرها المركز الكندي للإجهارية الإلكترونية، بيتا فيه تفاصيل لا متناهية، لا سيما قرميد الموقدة وإطارات النوافذ وممسحة أرجل على شكل العلم الكندي، وفق «فرانس برس».

وبلغ طول البيت 10 ميكروميترات (الميكروميتر الواحد جزء من مليون من المتر) وعرضه 6 ميكروميترات، وهو أصغر من بيت منمنم مشابه أنجز العام الماضي في مختبر «فيمتو-سانت» الفرنسي في بوزانسون على ما قالت الجامعة الكندية التي أكدت أنها لم تكن تسعى إلى تحطيم أي رقم قياسي.

وضع المنزل على رأس رجل ثلج. وصور إلى جانب شعرة من رأس إنسان تشبه كثيرا جذع شجرة تحت المجهر.

وأوضح ترافيس كازاغراندي «إن الهدف من ذلك إظهار قدرات مركز الأبحاث على تحفيز الفضول العلمي لدى الرأي العام». والمركز مجهز بستة مجاهر إلكترونية وتجهيزات أخرى مستخدمة بشكل أساسي لأغراض البحث.

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