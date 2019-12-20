ناسا: الكبسولة «ستارلاينر» من «بوينغ» لن تلتحم بمحطة الفضاء الدولية السبت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 ديسمبر 2019, 04:43 مساء

 

أعلن رئيس وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» جيم برايدنستاين، أن التحام الكبسولة الفضائية «ستارلاينر» المصنعة من «بوينغ» والتي انطلقت الجمعة من دون ركاب، بمحطة الفضاء الدولية لن يحصل في الموعد المحدد السبت، مما يترك المصير النهائي للمهمة غامضا.

وأوضح برايدنستاين في سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»، أن عطلا طرأ على متن المركبة جعل «ستارلاينر» تبدو كأنها على المدار الصحيح. غير أن «الكبسولة استهلكت الوقود بكميات أكبر من المتوقع للإبقاء على تحكم دقيق. وهذا جعل من المستحيل وصولها في الموعد المحدد إلى المحطة الفضائية».

إلا أن المركبة لا تزال في مدار «ثابت». ويُعقد مؤتمر صحفي في مركز كينيدي الفضائي بحدود الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.

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