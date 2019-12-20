إطلاق الكبسولة «ستارلاينر» من «بوينغ» في رحلة تجريبية نحو محطة الفضاء الدولية

انطلق صاروخ «أطلس 5»، اليوم الجمعة، من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا، في محاولة لوضع الكبسولة الفضائية الجديدة «ستارلاينر» من «بوينغ» في المدار، في تجربة أساسية قبل أن تبدأ المركبة بمهمات نقل رواد وكالة ناسا الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية في 2020.

وحدها دمية سميت «روزي» ودب قماشي مسمى «سنوبي» سيكونان في المركبة في هذه المهمة التي تستمر ثمانية أيام. وحصلت أولى دقائق المهمة بصورة طبيعية إذ انفصلت الطبقة الأولى بنجاح وفق الصور التي بثتها «ناسا»، وفق «فرانس برس».

ومن المتوقع أن تلتحم الكبسولة «ستارلاينر» بمحطة الفضاء الدولية بعد نحو 25 ساعة من الإطلاق.