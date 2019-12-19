طفل يتصدر قائمة «فوربس» لمستخدمي قنوات «يوتيوب»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 ديسمبر 2019, 12:07 مساء
شعار موقع «يوتيوب» (أ ف ب)

حققت قناة «يوتيوب» التابعة للصبي الأميركي راين كاجي البالغ من العمر ثماني سنوات، 26 مليون دولار في عام واحد، مما جعله في صدارة قائمة مجلة «فوربس» لمستخدمي هذا الموقع، التي نشرت الأربعاء.

وكانت قناة الصبي واسمه الحقيقي راين غوان تصدرت القائمة نفسها العام الماضي، مع تحقيقها أرباحا بلغت 22 مليون دولار، وفقا لـ«فوربس»، وهناك 22.9 مليون مشترك في قناة «راين وورلد» التي أطلقها والدا راين في العام 2015 عندما كان يبلغ ثلاث سنوات، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكان اسم هذه القناة في الأصل «راين تويزريفيو» وتضمنت مقاطع فيديو لهذا الطفل وهو يفتح مجموعة من الهدايا ويستمتع بألعابه الجديدة، وحقق بعض من تلك الفيديوهات عدد مشاهدات تخطت المليار مشاهدة، وفي المجموع اقتربت القناة من تسجيلها 35 مليار مشاهدة منذ إنشائها، وفقا لبيانات موقع «سوشل بلايد» المتخصص.

وجاءت في المرتبة الثانية لهذا التصنيف قناة «ديود بيرفكت» التي تملكها مجموعة من الأشخاص نجحوا في القيام بأمور كان النجاح فيها غير محتمل، وفي المركز الثالث بعائدات بلغت 18 مليون دولار، حلت قناة الطفلة الروسية أناستازيا رادزنسكايا البالغة من العمر خمس سنوات.

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