التلسكوب «كيوبس» يغادر الأرض

صاروخ سويوز ينطلق من قاعدة كورو الفضائية في غويانا الفرنسية (أ ف ب)

انطلق الأربعاء صاروخ سويوز من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية، حاملا التلسكوب الفضائي «كيوبس» المعد لدراسة الكواكب الخارجية، على ما أظهرت صور بثتها مباشرة وكالة «أريانسبايس».

ورُصد نحو أربعة آلاف كوكب خارجي (أي كواكب تدور حول نجم آخر غير الشمس)، منذ اكتشاف أول هذه الكواكب واسمه «51 بيغاسي بي» قبل أربعة وعشرين عاما، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ولا يهدف تلسكوب «كيوبس» (وهو اختصار كاراكتيرايزينغ إكزوبلانيت ساتيلايت) إلى كشف كواكب جديدة بل إلى تحليل تلك التي جرى التعرف إليها سابقا، في محاولة لفهم تكوينها في إطار السعي المزمن لتحديد أشكال الحياة المحتملة خارج الأرض وأيضا لتحديد أسرار تكون كوكبنا.

وانطلق صاروخ سويوز، من قاعدة كورو الفضائية، وهي ثالث عملية إطلاق من هذا النوع هذا العام، وستكون مدة المهمة من الانطلاق وحتى انفصال الأقمار الاصطناعية، نحو أربع ساعات و13 دقيقة.

يحمل صاروخ سويوز هذا القمر الصناعي «كوسمو - سكاي ميد سيكند جينيريشن» المصمم لمراقبة الأرض لحساب وكالة الفضاء الإيطالية ووزارة الدفاع الإيطالية، كما يحمل ثلاث شحنات إضافية هي «أنجيلز» أول قمر صناعي نانوي أنتجه وموله المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية، و«أوبس- سات» لحساب وكالة الفضاء الأوروبية، و«آيسات» الممول أيضا من المركز الفرنسي.