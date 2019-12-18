أستراليا تشهد أكثر أيامها حرا على الإطلاق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 10:24 صباحا
صورة ملتقطة في 10 ديسمبر 2019 تظهر إطفائيا يكافح حريقا في سنترال كوست على بعد مئة كيلومتر تقريبا شمال سيدني (أ ف ب)

عرفت أستراليا خلال الأسبوع الحالي أكثر أيامها حرا مع تسجيل معدل وسطي في البلاد بلغ 40.9 درجة مئوية الثلاثاء، ويتوقع أن تستمر موجة القيظ مؤججة موسم حرائق أحراج غير مسبوق، على ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وكان الرقم القياسي السابق 40.3 درجة مئوية مسجلا في يناير 2013، على ما قالت مصلحة الأرصاد الجوية الأربعاء، وفق «فرانس برس».

وقالت عالمة الأرصاد الجوية ديانا إيدي «الأرقام التمهيدية تظهر أن الثلاثاء كان اليوم الأكثر حرا الذي يسجل مع تجاوز الحرارة 45 درجة مئوية في الجزء الأكبر من داخل البلاد وكتلة هواء ساخنة واسعة الانتشار». وأضافت: «هذا الحر سيتصاعد بعد أكثر اليوم (الأربعاء)».

وتشكل موجة الحر هذه تنبيها جديدا لواقع الاحترار المناخي العالمي، في أستراليا حيث شكل انطلاق موسم حرائق الأحراج مبكرا وبشكل كثيف هذه السنة ضغوطا إضافية على الحكومة الأسترالية لاتخاذ تدابير لمواجهة التغير المناخي.

وتستعر في أستراليا منذ أشهر مئات الحرائق من بينها حريق هائل شمال سيدني كبرى مدن البلاد. وأتت هذه الحرائق على ما لا يقل عن ثلاثة ملايين هكتار في كل أرجاء البلاد وقضى فيها ستة أشخاص.

وأعلنت السلطات «حالة طوارئ صحية» في سيدني بسبب الدخان السام الذي يلفها منذ أسابيع.

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