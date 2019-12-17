تأجيل إطلاق «كيوبس» دون إبداء أسباب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 01:03 مساء
صورة وزعها المرصد الأوروبي الجنوبي في أغسطس 2016 تظهر تجسيدا فنيا لكوكب «بروكسيما - ب» في المدار حول النجم القزم الأحمر قنطور الأقرب (أ ف ب)

أعلنت «أريانسبايس» تأجيل إطلاق صاروخ «سويوز» يحمل التلسكوب الفضائي «كيوبس» المخصص لدراسة الكواكب الخارجية، الذي كان مقررًا الثلاثاء، من قاعدة كورو الفضائية في غويانا الفرنسية.

وقالت الشركة في بيان: «أُرجئ إطلاق الأقمار الصناعية +كوسمو- سكاي ميد سيكند جينيريشن وكيوبس وأوبس-ساب وآيسات وأنجيلز، الذي كان مقررًا في 17 ديسمبر».

ولم توضح «أريانسبايس» أسباب الإرجاء، لكنها قالت إن «تاريخ الإطلاق الجديد سيُعلن حالما يصبح ذلك ممكنًا»، وفق ما نشرت «فرانس برس».

ورُصد نحو أربعة آلاف كوكب خارجي (أي كواكب تدور حول نجم آخر غير الشمس)، منذ اكتشاف أول هذه الكواكب واسمه «51 بيغاسي بي» قبل أربعة وعشرين عامًا.

ولا يهدف تلسكوب «كيوبس» (وهو اختصار «كاراكتيرايزينغ إكزوبلانيت ساتيلايت») إلى كشف كواكب جديدة، بل إلى تحليل تلك التي جرى التعرف إليها سابقًا، في محاولة لفهم تكوينها في إطار السعي المزمن لتحديد أشكال الحياة المحتملة خارج الأرض وأيضا لتحديد أسرار تكوّن كوكبنا.

وكان مقررًا إطلاق صاروخ «سويوز» للمرة الثالثة هذا العام عند الساعة 05.54 (08.54 بتوقيت غرينيتش) من قاعدة كورو الفضائية. لكن «خلال عمليات اللحظات الأخيرة للرحلة +في إس 23+ توقف التسلسل التلقائي لصاروخ سويوز».

وكان من المقرر أيضًا أن يحمل صاروخ «سويوز» هذا القمر الصناعي «كوسمو - سكاي ميد سيكند جينيريشن» المصمم لمراقبة الأرض لحساب وكالة الفضاء الإيطالية ووزارة الدفاع الإيطالية. كما كان ليحمل ثلاث شحنات إضافية هي «أنجيلز» أول قمر صناعي نانوي أنتجه وموله المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية، و«آيسات» الممول أيضًا من المركز الفرنسي، و«أوبس-سات» لحساب وكالة الفضاء الأوروبية.

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