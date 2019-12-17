نوفمبر يسجل درجة حرارة قياسية

طائرة في سماء سدني في الرابع من ديسمبر 2019 (أ ف ب)

كان نوفمبر 2019 ثاني أكثر هذه الأشهر دفئًا في العالم منذ العام 1880 وراء نوفمبر 2015 على ما أعلنت الوكالة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا)، مؤكدة بذلك سنة جديدة من درجات الحرارة القياسية.

وكانت خدمة «كوبرنيكوس» الأوروبية أصدرت توقعات مختلفة بشكل طفيف، إلا أنها تؤكد الميل ذاته، إذ اعتبرته من بين أشهر نوفمبر الأكثر حرًّا مع 2015 و2016، وفق «فرانس برس».

وقالت وكالة «نوا» إن متوسط الحرارة المسجل في نوفمبر 2019 كان أعلى بـ0.92 درجة مئوية عن معدل القرن العشرين البالغ 12.9 درجة.

وسجل في العام 2019 الكثير من الأرقام القياسية، ولا سيما شهر يوليو. وهو ثاني أكثر الأعوام دفئًا منذ العام 1880 بحسب الأميركيين. ويبقى العام 2016 كمعدل وسطي الأكثر دفئًا (+ 1.01 درجة مئوية مقارنة مع معدل القرن العشرين).

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وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مطلع ديسمبر، إن العام 2019 سيكون من أكثر ثلاث سنوات دفئًا منذ العام 1850 ويختتم «عقدًا من الحرارة الاستثنائية».