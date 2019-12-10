حديقة ألمانية تعرض صغيرَي باندا للمرة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 01:58 مساء
صغيرا الباندا عند ظهورهما أمام وسائل الإعلام للمرة الأولى في حديقة حيوانات في برلين في 9 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

للمرة الأولى، ظهر دبا باندا توأمان، الإثنين، أمام وسائل الإعلام في حديقة حيوانات برلين التي منحتهما اسمَي «مينغ شيانغ» و«مينغ يوان»، حسب مدير الحديقة.

وولد الصغيران في حديقة الحيوانات في 31 أغسطس لكن تماشيا مع التقاليد الصينية، تمت تسميتهما بعد 100 يوم. وأعلن مدير الحديقة أندرياس كنيريم أمام حشد من الصحفيين أنه تمت تسمية الصغيرين «مينغ شيانغ» أي الحلم الذي طال انتظاره و«مينغ يوان» أي الحلم أصبح حقيقة.

وظهر التوأمان اللذان يزن كل منهما حوالي ستة كيلوغرامات للمرة الأولى أمام وسائل الإعلام العالمية، وفق «فرانس برس».

ووضعا في «سرير باندا» خاص بغطاء زجاجي وشوهدا وهما يلهوان على فراش ساخن. لكن سيتعين على الزوار الانتظار لفترة أطول ليتمكنوا من رؤية نجمي حديقة الحيوانات الجديدين.

وقال كنيريم إن الدبين سيبقيان بعيدين عن نظر الزوار «حتى يتمكنا من السير بشكل صحيح» ويكونا أكثر دراية بمحيطهما، ومن المتوقع أن يصبحا جاهزين في مطلع العام 2020.

وتعير الصين دببة الباندا لحدائق الحيوانات في أنحاء العالم ضمن برنامج يطلق عليه «دبلوماسية الباندا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحشاني صاحب أول هدف ليبي في افتتاح ملعب المدينة الرياضية ببنغازي
رياضة محلية
أميركا تنقل 20 ألف جندي إلى أوروبا للمشاركة في المناورة الأكبر منذ 25 عاما
دولى
في مثل هذا اليوم.. اختطف السياسي المعارض منصور رشيد الكيخيا
ثقافة وفن
بالفيديو: ثوران بركان نيوزيلندا وارتفاع عدد القتلى إلى خمسة
دولى
السعودية تلغي شرط تخصيص المطاعم لمدخلين منفصلين للرجال والنساء
عربى
سقوط مدوٍ للزعيمة البورمية.. من رمز للسلام إلى محكمة العدل
دولى
«سايت»: الطيار السعودي تحول للتطرف قبل هجوم القاعدة البحرية الأميركية
دولى
تعرف على خامات النفط الليبية.. وما هو الخام الأعلى سعرا؟
ليبيا
يوفنتوس يتكبد خسارة قاسية أمام لاتسيو ويفقد صدارة الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«النصر» يرفع شعار الثأر أمام «حوريا كوناكري» في غينيا.. الأحد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تغرّم شركة «إريكسون» السويدية مليار دولار
اقتصاد
شيرين رضا: أنا جريئة.. لكن دون ابتذال
ثقافة وفن
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«تويتر» تكشف أهم تغريدات 2019