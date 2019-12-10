حديقة ألمانية تعرض صغيرَي باندا للمرة الأولى

صغيرا الباندا عند ظهورهما أمام وسائل الإعلام للمرة الأولى في حديقة حيوانات في برلين في 9 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

للمرة الأولى، ظهر دبا باندا توأمان، الإثنين، أمام وسائل الإعلام في حديقة حيوانات برلين التي منحتهما اسمَي «مينغ شيانغ» و«مينغ يوان»، حسب مدير الحديقة.

وولد الصغيران في حديقة الحيوانات في 31 أغسطس لكن تماشيا مع التقاليد الصينية، تمت تسميتهما بعد 100 يوم. وأعلن مدير الحديقة أندرياس كنيريم أمام حشد من الصحفيين أنه تمت تسمية الصغيرين «مينغ شيانغ» أي الحلم الذي طال انتظاره و«مينغ يوان» أي الحلم أصبح حقيقة.

وظهر التوأمان اللذان يزن كل منهما حوالي ستة كيلوغرامات للمرة الأولى أمام وسائل الإعلام العالمية، وفق «فرانس برس».

ووضعا في «سرير باندا» خاص بغطاء زجاجي وشوهدا وهما يلهوان على فراش ساخن. لكن سيتعين على الزوار الانتظار لفترة أطول ليتمكنوا من رؤية نجمي حديقة الحيوانات الجديدين.

وقال كنيريم إن الدبين سيبقيان بعيدين عن نظر الزوار «حتى يتمكنا من السير بشكل صحيح» ويكونا أكثر دراية بمحيطهما، ومن المتوقع أن يصبحا جاهزين في مطلع العام 2020.

وتعير الصين دببة الباندا لحدائق الحيوانات في أنحاء العالم ضمن برنامج يطلق عليه «دبلوماسية الباندا».