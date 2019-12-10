«تويتر» تكشف أهم تغريدات 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 10:30 صباحا
نيران تتصاعد من سقف كاتدرائية نوتردام في باريس في 15 أبريل 2019 (أ ف ب)

أعلنت «تويتر» أن حريق كاتدرائية نوتردام، في باريس، هو الحدث الذي استقطب أكبر عدد من التعليقات عبر خدمة التغريدات العام 2019.

وتصدر وسم «#نوتردام» ترتيب الهاشتاغ المرتبطة بأحداث الساعة الأكثر استخداما هذه السنة في العالم، على ما قالت خدمة «تويتر» من دون أن تورد أي أرقام.

وحلت في المرتبة الثانية الحقبة الإمبراطورية الجديدة في اليابان «ريوا» والتظاهرات في فنزويلا، وفق ما نشرت وكالة «فرانس برس».

وكان حريق شب في 15 أبريل في السقيفة الخشبية لكاتدرائية نوتردام في باريس، وهو من أكثر الأماكن في العالم استقطابا للزوار في أوروبا. وانهار سهم الصرح فيما تحول جزء كبير من السقف إلى رماد، مما أثار موجة من التعاطف الدولي.

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