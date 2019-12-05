فرنسا تحظر استخدام مبيدين أميركيين يضران بالنحل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 ديسمبر 2019, 03:47 مساء
نحلة على زهرة في مدينة ليل شمال فرنسا، 26 يونيو 2017 (أ ف ب)

منعت السلطات الفرنسية نوعين من المبيدات الحشرية الأميركية، إذ اعتبرهما بيئيون مضرين بالنحل.

وحظرت محكمة في مدينة نيس الساحلية جنوب شرق فرنسا منتجيْن تصدرهما مجموعة «داو أغرو ساينسز» الأميركية على أساس أنهما يحتويان على سلفوكسفلور الذي يضر بالأنظمة العصبية للنحل، بعدما أقامت جمعيتان بيئيتان دعوى عليها، وفق «فرانس برس».

وأوضحت المحكمة إن السلفوكسافلور مسؤول عن «توفير كمية كبيرة من السموم» ما يشكل خطرًا كبيرًا على النحل.

وحظرت المحكمة في السابق بيع منتجي «ترانسفورم» و«كلوزر» في الأسواق في العام 2017 بعد أن حصلا على موافقة مبدئية من وكالة الغذاء والسلامة الفرنسية «أنس».

ويستخدم السلفوكسافلور للمساعدة في حماية الفواكه والخضراوات من الذبابة الخضراء، لكن بعض الدراسات أشارت إلى أنه يمكن أن يتسبب في أضرار لدى النحل الذي أصبح انخفاض أعداده يشكل مصدر قلق في عدد من البلدان، ما يؤثر على أنظمتها العصبية المركزية ويشوشها.

ووجدت محكمة نيس أن التدابير الهادفة إلى الحد من أي خطر على النحل عن طريق عدم تطبيق المبيدات الحشرية على سبيل المثال خلال موسم الازدهار، ليست كافية.

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