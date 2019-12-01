الصين تفرض مسحا إلزاميا لوجوه مستخدمي الهواتف المحمولة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 02:18 مساء
امرأة تستخدم هاتفها المحمول في العاصمة الصينية بكين، 25 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

بدأت الصين الأحد، فرض مسح إلزامي لوجوه المستخدمين الجدد للهواتف المحمولة لدى تسجيل أجهزتهم في المراكز التابعة لشركات الاتصالات، بحسب ما أعلنت هيئة إدارة تكنولوجيا المعلومات الصينية في ظل تشديد بكين رقابتها على الفضاء الإلكتروني.

وأصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين في سبتمبر مذكرة بشأن «حفظ الحقوق المشروعة والمصالح الخاصة بالمواطنين عبر الإنترنت»، مع قواعد جديدة تشدد شروط تسجيل الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وفق «فرانس برس».

ونصت المذكرة على أن تستخدم شركات الاتصالات «الذكاء الصناعي ووسائل تقنية أخرى» للتحقق من هويات الأشخاص الذين يشترون خطوطًا هاتفية جديدة.

وقال ممثل عن شركة «يونيكوم» الصينية للاتصالات إن قواعد التسجيل الجديدة المعمول بها بدءًا من الأول من ديسمبر تفرض على الأشخاص الذين يسجلون أرقام هواتفهم الجديدة بأن يلتقطوا تسجيلًا مصورًا يظهر استدارة الوجه ورفة العين.

وأضافت المذكرة الصادرة في سبتمبر «في الخطوات اللاحقة، ستواصل وزارتنا زيادة المراقبة والتدقيق وستروج بصورة مشددة لإدارة عمليات تسجيل مستخدمي الهواتف بأسمائهم الحقيقية».

ورغم أن السلطات الصينية بدأت تشترط ربط شراء الخطوط الهاتفية بتسجيل هويات مستخدميها منذ 2013، فإن هذه التدابير الجديدة تأتي في ظل تنامي استخدام تقنيات الذكاء الصناعي التي باتت تشمل كل القطاعات في الصين من المتاجر الكبرى إلى المراقبة.

وأبدى مستخدمون للإنترنت في الصين قلقهم من إمكان تسريب أو بيع بياناتهم البيومترية التي ستجمع مع تطبيق هذه التدابير الجديدة.

وكتب أحد المستخدمين عبر خدمة «ويبو» الصينية للمدونات القصيرة: «هذا الأمر يتخطى الحدود قليلًا».

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