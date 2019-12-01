الأمازون تواجه أزمة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 11:03 صباحا
صورة ملتقطة من الجو لعمليات قطع أشجار في ولاية أمازوناس البرازيلية، 22 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

أظهرت أرقام رسمية تجاوز قطع أشجار الغابات، في الأمازون بالبرازيل، عتبة العشرة آلاف كيلومتر مربع للمرة الأولى بين 2008، بين أغسطس 2018 ويوليو 2019 بزيادة نسبتها 43% مقارنة بالسنة السابقة.

وتظهر هذه البيانات زيادة أكبر تصل إلى 74.5% في مناطق السكان الأصليين في غضون سنة على ما أفاد المعهد الوطني لدراسة المساحات، حسب «فرانس برس»، السبت.

وخسرت أكبر غابة مدارية في العالم 10100 كيلومتر مربع في غضون سنة في مقابل 7033 ألف كيلومتر مربع بين أغسطس 2017 ويوليو 2018.

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وحدّثت هذه الأرقام حصيلة سابقة نشرت في 18 نوفمبر وأشارت إلى قطع أشجار الغابات على مسافة 9762 كيلومترا مربعا.

وسجل في يناير وصول الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو إلى السلطة وهو من أنصار تطوير النشاطات المنجمية والزراعية في الأمازون ما يعارضه بقوة المدافعون عن البيئة. ويقع 60% من منطقة الأمازون في البرازيل.

والمساحة التي قطعت فيها الأشجار هي الأكبر منذ 2008 عندما شملت هذه الظاهرة 12287 كيلومترا مربعا في غابة الأمازون. وقال بولسونارو الأسبوع الماضي إن قطع الأشجار والحرائق المرافقة لها هي ممارسات تقليدية في بعض فترات السنة.

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