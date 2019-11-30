«فيسبوك» تصلح عطلا ضرب تطبيقاتها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 نوفمبر 2019, 11:20 صباحا

عادت تطبيقات «فيسبوك» «مسنجر» و«إنستغرام» و«واتس آب» التابعة لها، إلى العمل مجددا بعد تعطل استمر ساعات، الخميس، فيما أقرت الشبكة بحصول «مشكلة في أحد أنظمة البرمجة الرئيسية» في الشبكة.

وقال ناطق باسم «فيسبوك»: «لقد عاد الوضع طبيعيا بالكامل للجميع، ونأسف للإزعاج الناجم» عن هذا العطل، حسب «فرانس برس».

وتحدث مستخدمون كثر، بأسلوب طريف في أحيان كثيرة، عن مشكلاتهم جراء هذا العطل من خلال تغريدات على «تويتر» مع استخدام أوسام خاصة بينها «فيسبوك داون» و«إنستغرام داون».

وكتبت مستخدمة «أين سننشر صور كعك العيد؟»، في إشارة إلى احتفالات عيد الشكر التي أحياها الأميركيون الخميس. و طاول هذا العطل مناطق عدة في العالم بصورة عشوائية. ولدى «فيسبوك» 2,45 مليار مستخدم نشط في العالم على مختلف منصاتها.

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