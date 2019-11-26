هاتف جديد من سوني لمنافسة «آبل» و«سامسونغ»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 04:29 مساء

تستعد سوني لإطلاق نموذج جديد من هواتف Xperia، ليكون أحد أقوى منافس في عالم الأجهزة الذكية، الذي يتفوق فيه عمالقة مثل «آبل» و«سامسونغ».

وتبعا للتسريبات سيحصل الهاتف الجديد على هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار بأبعاد (167/72.1/9.2) ملم، مزود بشاشة 4K HDR OLЕD بمقاس 6.5 بوصة، بدقة عرض عالية (3840/1644) بيكسل، حسب موقع «4apk» الروسي المتخصص بشؤون التقنية.

وسيضم الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 865، أقوى معالجات الهواتف في الأسواق، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذاكرة وصول عشوائي LРDDR5 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD، وفق «روسيا اليوم».

وحسب الموقع، سيحصل Xperia الجديد على منفذين لبطاقات الاتصال، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، وقدرة على التعامل مع شبكات Wi-Fi 802.11ax وBluetоoth 5.0.

ومن المفترض أن يزود بكاميرا أساسية رباعية العدسة، إحدى عدساتها بدقة 108 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل بميزة التعرف إلى الوجوه.

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