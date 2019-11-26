انبعاثات «الاحتباس الحراري» تبلغ مستوى «مدمرًا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 01:16 مساء
حرائق غابات الأمازون (الإنترنت)

ارتفع انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى مستوى قياسي العام الماضي، وقد ترتفع درجات حرارة العالم لأكثر من مثلي الحد المتفق عليه دوليًّا.

جاء ذلك في «تقرير فجوة الانبعاثات»، للأمم المتجدة، الثلاثاء، وهو واحد من عدة تقارير صدرت قبل محادثات النظمة الأممية بشأن المناخ المقررة في مدريد الأسبوع المقبل، التي تهدف إلى تشجيع زعماء العالم على الحد من تغير المناخ، وفق «رويترز».

ويقيس التقرير حجم خفض الانبعاثات المطلوب للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستوياتها قبل الثورة الصناعية، وفقًا لاتفاق باريس الموقع العام 2015.

وحذرت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ العام الماضي من تغيرات ضخمة على مستوى العالم، إذا لم يتحقق هذا المستوى مثل فقد كل الشُّعب المرجانية تقريبًا وأغلب جليد المحيط المتجمد الشمالي.

ويفيد ملخص التقرير الذي أعده برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة بأن «بقاء الحال على ما هو عليه ينذر بارتفاع درجات الحرارة 3.2 درجة مئوية خلال القرن الحالي، مما قد يحدث تأثيرات واسعة النطاق ومدمرة».

وأضاف أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة عند مستوى 1.5 درجة فوق مستوياتها قبل الثورة الصناعية كما هو وارد في اتفاق باريس ما زال من الممكن تحقيقه، لكنه يتطلب خفض الانبعاثات بنسبة 7.6%  سنويًّا في الفترة من 2020 إلى 2030. ولتحقيق ارتفاع بمقدار درجتين مئويتين يتعين خفض الانبعاثات بنسبة 2.7% سنويًّا.

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