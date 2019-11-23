تأجيل وضع قمر صناعي مصري جديد في المدار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 01:43 مساء
مركز «أريان سبايس» في كورو في غويانا الفرنسية في 15 نوفمبر 2016 (أ ف ب)

بسبب «خلل» أرجأت «أريان سبايس»، السبت، إطلاق صاروخ «أريان 5» المكلف وضع قمرين صناعيين، أحدهما مصري، في المدار من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية.

وقالت الشركة في بيان: «خلال عملية العد العكسي الأخيرة، طرأ خلل على إمداد منصة إطلاق أريان 5 بالطاقة. وأوقف العد العكسي مما أدى إلى إرجاء عملية الإطلاق»، وفق «فرانس برس».

وكان الصاروخ «أريان 5» سيحمل قمرا صناعيا للاتصالات لحساب الحكومة المصرية وآخر للمشغل البريطاني «إنمرسات». وكان يفترض أن تستمر المهمة 34 دقيقة.

وهذه المهمة هي عملية الإطلاق الـ250 لصاروخ أريان، الذي وضع في الخدمة قبل 40 عاما في 24 ديسمبر 1979 والمهمة الرابعة للصاروخ الأوروبي «أريان 5» في 2019 من مركز الفضاء، في غويانا الفرنسية.

وقمر «طيبة-1» المصري الذي سيوضع على مدار ثابت على بعد 36 ألف كيلومتر من الأرض، هو الرابع الذي تطلقه «أريان سبايس» لحساب مصر. وطورت القمر المخصص للاتصالات المدنية والحكومية والبالغ وزنه 5600 كيلوغرام عند الإطلاق، شركة «تاليس ألينيا سبايس» و«إيرباص ديفانس أند سبايس». ويتوقع أن يستمر في العمل لأكثر من 15 عاما.

أما القمر البريطاني «جي إكس 5» (4007 كيلوغرامات) فهو مكرس للاتصالات النقالة وأنجزته «تاليس ألينيا سبايس» لحساب «إنمرسات».

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