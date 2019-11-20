الهواتف مصدر الأخبار الرئيسي للأميركيين

الأميركيون يعتمدون على هواتفهم بشكل رئيسي للحصول على الأخبار (أ ف ب)

أظهر استطلاع للرأي، نشرت نتائجه الأربعاء، أن الأميركيين يعتمدون على هواتفهم الذكية، للحصول على الأخبار عبر الإنترنت، أكثر مما يعولون على أجهزة الكمبيوتر.

ويتحصل 57% من البالغين الأميركيين على الأخبار من هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية، مقارنة بـ30% يلجؤون إلى أجهزة الكمبيوتر التقليدية، وفق مركز «بيو» للأبحاث.

وتضاعفت نسبة الأميركيين الذين غالبا ما يحصلون على الأخبار مستخدمين الأجهزة المحمولة، منذ العام 2013 حين استطلع «بيو» الآراء حول هذه المسألة للمرة الأولى، وفق «فرانس برس».

وبقيت نسبة الأشخاص الذين يحصلون على الأخبار مستخدمين أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة مستقرة نسبيا، خلال الفترة نفسها.

أما الأصغر سنا فيستخدمون الهواتف الذكية للحصول على الأخبار أكثر من غيرهم، 72% في الفئة العمرية 18 و29 عاما مقارنة بنسبة 38% للبالغين أكثر من 65 عاما.

وبين الاستطلاع أن الكبار في السن يستخدمون الكمبيوتر الشخصي للحصول على الأخبار، أكثر مما يفعله الأصغر سنا بهامش يتراوح بين 34 و23%.

ويأتي هذا الاستطلاع في الوقت الذي تعمل فيه الشركات العملاقة مثل «غوغل» و«فيسبوك» و«آبل» على ابتكار طرق جديدة لإيصال الأخبار والحد من انتشار المعلومات الخاطئة على منصاتها.