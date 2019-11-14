«فيسبوك» تحذف 3.2 مليار حساب مزيف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 10:53 صباحا
«فيسبوك» تحذف 3.2 مليار حساب مزيف (أرشيفية:انترنت)

حذفت «فيسبوك» 3.2 مليار حساب مزيف بين أبريل وسبتمبر من هذا العام إلى جانب ملايين المنشورات التي تتناول إساءة معاملة الأطفال والانتحار.

ووفقا لآخر تقرير عن إدارة المحتوى أصدرته الشركة، الأربعاء، يزيد هذا العدد على مثلي عدد الحسابات المزيفة التي حذفتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، عندما حذفت 1.55 مليار حساب، وفقا لوكالة «رويترز».

وكشفت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم لأول مرة عن عدد المنشورات التي حذفتها من تطبيق مشاركة الصور الشهير «إنستغرام»، الذي حدده باحثون في شؤون المعلومات المضللة كمصدر للقلق المتزايد بشأن الأخبار المزيفة.

وقالت الشركة في تقريرها الرابع عن إدارة المحتوى إن الرصد النشط للمحتوى المخالف كان أقل في جميع الفئات على «إنستغرام» منه على تطبيق «فيسبوك»، الذي استخدمت فيه الشركة في البداية عددا من أدوات الرصد الخاصة بها.

وأزالت الشركة أكثر من 11.6 مليون منشور يصور عري الأطفال واستغلالهم جنسيا على «فيسبوك» و754 ألف منشور على «إنستغرام» خلال الربع الثالث، كما أضافت بيانات عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن المحتوى الذي يتضمن إيذاء الذات لأول مرة في التقرير، وقالت إنها أزالت نحو 2.5 مليون منشور في الربع الثالث تصور أو تشجع على الانتحار أو إيذاء النفس، وقالت الشركة في تدوينة نشرتها إنها أزالت أيضا نحو 4.4 مليون منشور عن مبيعات المخدرات.

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