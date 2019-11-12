التقاط صورة لحيوان مختفي منذ ربع قرن

التقطت كاميرات مراقبة صورا لمجترّ آسيوي صغير في فيتنام، وهو حيوان لم يره العلماء منذ أكثر من 25 عاما (أ ف ب)

نشرت مجلة «نيتشر إيكولوجي أند إيفولوشن»، الإثنين، دراسة أكدت التقاط كاميرات مراقبة صورا لمجترّ آسيوي صغير في فيتنام، وهو حيوان لم يره العلماء منذ أكثر من 25 عاما.

وهذه الثدييات المعروفة أيضا بالفأر الغزال، موجودة فقط في فيتنام ونادرا ما تجرى دراسات عليها، وفق «فرانس برس».

مر أكثر من ربع قرن منذ أن رأى العلماء هذه الحيوانات. وهم كانوا يخشون من أن الصيد الجائر، رغم أنه محظور، دفع هذه المجترات الصغيرة إلى حافة الانقراض. وقرر آن نغوين من الهيئة العالمية للحفاظ على الحياة البرية وزملاؤه إجراء بحث يتناول هذه الحيوانات.

وقال عالم الأحياء الفيتنامي هذا في بيان صادر عن الهيئة «لم يكن هناك الكثير من المعلومات المتاحة لإرشادنا نحو الاتجاه الواجب اتباعه، ولم نكن نعرف ما الذي يجب علينا أن نتوقعه».

وبناء على الدراسات السابقة (التي يعود تاريخها إلى أوائل القرن التاسع عشر)، اختار العلماء ثلاث مقاطعات فيتنامية لاستحصال معلومات من السكان.

واستنادا إلى المعلومات التي زودوهم إياها، وضع العلماء حوالي ثلاثين كاميرا مجهزة بكاشف للحركة في الغابات المحيطة بالمقاطعات.

وكانت المفاجأة عندما التقطت الكاميرات حوالي 300 زيارة من حيوانات الفأر الغزال إلى قريتين. وأوضح نغوين «اكتشاف أنه لا يزال موجودا هو الخطوة الأولى في تحديد الطريقة الفضلى لحمايته».

ويعتقد الباحثون أن هناك حاجة إلى دراسات إضافية لمعرفة المزيد عن هذه الحيوانات.