«إنستغرام» تقرر حجب عدد «الإعجابات» في هذه الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 نوفمبر 2019, 03:33 مساء

سيبدأ في الولايات المتحدة أولا اختبار إخفاء «الإعجابات» على منصة «إنستغرام» لتشارك الصور ومقاطع الفيديو.

وقال رئيس المنصة الشهيرة، آدم موسيري، في تغريدة: «قمنا باختبار لجعل الإعجابات خاصة على إنستغرام في عدد من البلدان هذا العام» مضيفا «نعمل على توسيع هذه الاختبارات لتشمل جزءا صغيرا من المستخدمين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل».

وأكدت «فيسبوك» في سبتمبر أنها تعمل على إخفاء عدد «الإعجابات التي تحصل عليها المنشورات»، وفق «فرانس برس».

ومن شأن تدابير مماثلة دفع الناس إلى التركيز ببساطة على المحتوى الموجود في المنشورات، وليس على عدد «الإعجابات» التي حصدها منشور ما، وهو أمر أساسي بالنسبة إلى المستخدمين.

وبدأت خدمة «إنستغرام» التابعة لـ«فيسبوك» هذا الإجراء في مايو في كندا، ثم في يوليو في أستراليا وإيطاليا وإيرلندا واليابان والبرازيل ونيوزيلندا بهدف خفض الشعور بالضغط لدى المستخدمين بعد توجيه انتقادات إلى هذا التطبيق لتأثيره سلبا على الصحة العقلية.

واختبرت خدمة «تويتر» أيضا إخفاء عدد المراتK التي أعيد فيها نشر التغريداتK وفقا للمسؤول عن تطوير المنتج كيفون بيكبور.

,أظهرت دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث في الولايات المتحدة العام 2018 أن 72 % من المراهقين في البلاد يستخدمون «إنستغرام» وأن نحو 40 % منهم شعروا بأنهم مضطرون لمشاركة المحتويات التي جمعت الكثير من «الإعجابات» أو التعليقات فقط.

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