اختفاء سلاحف نادرة من حديقة حيوانات

اختفت أكثر من 60 سلحفاة من حديقة حيوانات في جزيرة أوكيناوا اليابانية (أ ف ب)

يشتبه مسؤولون في سرقة أكثر من 60 سلحفاة، بعدما اختفت من حديقة حيوانات في جزيرة أوكيناوا اليابانية، في ظروف غامضة.

وقال كوزويه أوغيمي، المسؤول في حديقة الحيوانات في أوكيناوا، في جنوب اليابان: «نطعمها مرتين في الأسبوع، ولاحظ أحد الحراس أن عددها تراجع بشكل واضح»، وفق «فرانس برس».

ولاحظ القيمون على الحديقة أن كابلات تستخدم في تثبيت شبكة تغطي حظيرة السلاحف، سحبت في أماكن عدة. وأوضح أوغيمي: «كانت الشبكة مرتخية بشكل كاف للسماح بتسلل شخص بالغ إلى داخل المنطقة».

وتخشى إدارة الحديقة أن تكون تعرضت السلاحف للسرقة، لتباع في السوق السوداء، بينما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

وتنتمي السلاحف إلى نوعين مدرجين على القائمة الحمراء للأنواع المهددة، التي يعدها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومصنفة «كنزا وطنيا» من قبل الوكالة اليابانية للشؤون الثقافية، مما يمنع الاتجار بها.