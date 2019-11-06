إطلاق أول قمر صناعي سوداني لأغراض مدنية وعسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 02:36 مساء

أطلق أول قمر صناعي سوداني، حمله صاروخ «لونغ مارش - 4 بي في»، للاستخدام المدني والعسكري والاقتصادي، حسب «المنتدى العربي للدفاع والتسليح».

وصمم القمر الصناعي للاستشعار عن بعد وهو غرضه عسكري بشكل أساسي، ويغطي مختلف أنحاء السودان.

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، إطلاق القمر بالشراكة مع إحدى الدول الكبرى.

وقال البرهان لدى ترؤسه اجتماع مجلس الأمن والدفاع إن «القمر الصناعي يهدف إلى تطوير البحث في مجال الفضاء وامتلاك قاعدة بيانات واكتساب المعارف والعلوم الخاصة بالتقنيات الفضائية، إضافة لاكتشاف الموارد الطبيعية وخدمة للجوانب العسكرية بالبلاد»، حسب «روسيا اليوم»​​​.

يشار إلى أن صحيفة «الانتباهة» السودانية ذكرت أن الصين أطلقت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، صاروخ «لونغ مارش - 4 بي في» من «مركز تايوان» لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمال الصين، يحمل قمرين صناعيين، أحدهما يخص السودان.

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