بوينغ: أجرينا اختبار سلامة ناجحا لكبسولة فضائية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 11:23 صباحا

أجرت شركة بوينغ اختبار سلامة ناجحا لكبسولة الفضاء غير المأهولة ستارلينر سي.إس.تي-100، التي يجري تطويرها لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية.

يأتي ذلك رغم أن إحدى المظلات الثلاث للكبسولة لم تنفتح خلال الاختبار، حسب ما نقلت «رويترز» عن ناطق باسم الشركة، الثلاثاء.

وأوضح تود بليشر الناطق باسم بوينج أن واحدة من المظلات الثلاث لم تنفتح، خلال ما يسمى باختبار تثبيط المنصة في نظام مصمم لدفع الطاقم إلى بر الأمان في حالة الطوارئ.

وقال الناطق «من السابق لأوانه تحديد سبب عدم فتح كل المظلات الثلاث الرئيسية... ومع ذلك نجاح اثنتين من المظلات الثلاث أمر مقبول بالنسبة لمعايير الاختبار وسلامة الطاقم». وأضاف أن الاختبار الذي جري صباح يوم الإثنين كان ناجحا بشكل عام.

وأعلنت بوينغ وإدارة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) أنهما لا تزالان تستهدفان تاريخ 17 ديسمبر، لإطلاق أول مهمة من ستارلينر إلى محطة الفضاء الدولية.

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