تلوث الهواء يخنق صربيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 04:40 مساء
حذّر مسؤولو الصحة في صربيا من أخطار الارتفاع الكبير في مستويات تلوث الهواء في بلغراد ومدن أخرى (أ ف ب)

وصل تلوث الهواء في صربيا، المستمر منذ أيام، إلى مستويات خطرة، ما دفع مسؤولو الصحة إلى التحذير من أخطار «الارتفاع الكبير» في مستويات تلوث الهواء في بلغراد.

ولا يقتصر التلوث على العاصمة، إذ يطال عدد من المدن الأخرى، وهو ناتج عن الطقس الدافئ غير المعتاد في هذه الفترة من السنة، حسب «فرانس برس».

وتغطي المدينة سحابة كثيفة من التلوث منذ أيام، ووفقا لتطبيق «إير فيجول»، صنّفت بلغراد مرات عدة خلال الأسبوع الماضي من بين أكثر المدن تلوثا في العالم.

وقالت وكالة حماية البيئة الصربية إن تلوث الهواء هو بسبب الطقس الحار غير المعتاد، وأوضحت أن مستويات الجزيئات كانت أعلى من 200 ميكروغرام لكل متر مكعب في بلغراد وضواحيها حيث يعيش أكثر من 1,6 مليون شخص.

وأشارت إلى أن مستويات تلوث الهواء هذه مضرة للصحة، وتؤثر ليس فقط على الأشخاص، الذين يعانون من أمراض رئوية أو قلبية بل على جميع السكان.

وقالت سنيزانا رسوفاتش وهي طبيبة في عيادة لطب الأطفال في بلغراد لمحطة «آر تي إس» التلفزيونية، «لاحظنا منذ حوالى 10 أيام زيادة في حالات التهابات الجهاز التنفسي». وأوضح أندريه سيستاريتش من معهد الصحة العامة في بلغراد للمحطة، أن ارتفاع الضغط الجوي وغياب الرياح ساهما في استمرار التلوث.

ويقول خبراء إنه من غير المرجح أن تتحسن الظروف بشكل ملحوظ قبل الثلاثاء، وقبل أي تغير في حالة الطقس. ويبدو أن العوامل المساهمة في ذلك هي حرق الأراضي الزراعية، إضافة إلى الحريق الذي نشب في مكب نفايات كبير في بلغراد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تعليم الوفاق» تعتذر عن خطأ في قرار وقف مرتبات 152 ألف عامل في الوزارة
ليبيا
«رويترز»: مساعد البغدادي لعب دورا في الإيقاع به
عربى
بالفيديو: ملخص وأهداف مباراة النصر ضد برولين الأوغندي بالكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير حليم - حل الأزمة الليبية
كاريكاتير
نادر كارة: التعاقد مع البنزرتي خطأ كبير وغير مناسب لمنتخب ليبيا
رياضة محلية
ترامب يكشف تفاصيل عملية قتل زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي
دولى
بن لادن والزرقاوي والبغدادي نهاية «رؤوس إرهاب».. دون فائز بالمكافأة
عربى
بالفيديو: تدمير منازل وقطع كهرباء وإجلاء الآلاف بسبب حرائق كاليفورنيا
دولى
الذكرى 108 لنفي آلاف الليبيين إلى جزر الجنوب الإيطالي
ليبيا
البنتاغون يمنح «مايكروسوفت» عقدا ضخما بقيمة 10 مليارات دولار
دولى
مواطنو بنغازي يشكون كثرة حوادث الموت على «الطريق السريع»
ليبيا
شهادات من ضحايا «حرب العاصمة»: القذائف تنحر المدنيين في غرف النوم .. والفاعل من ...
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متظاهرو لبنان ينجحون في تشكيل سلسلة بشرية بطول 170 كيلومترا (فيديو)