السير على القمر حلم كريستينا ووجيسيكا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 10:16 صباحا
جيسيكا مير (يمين) و كريستينا كوخ (الإنترنت)

يطمح أول ثنائي نسائي يسير في الفضاء، رائدتا الفضاء الأميركيتان كريستينا كوخ وجيسيكا مير، إلى الهبوط على سطح القمر، حسب ما أعلنتا.

وتتذكر مير عالمة الإحياء البحرية أنها عندما كانت في المدرسة الابتدائية، كانت ترسم صورا لنفسها على سطح القمر، حسب «فرانس برس».

وقالت أمام الصحفيين خلال مؤتمر مباشر من محطة الفضاء الدولية «أعتقد أن هذا سيكون حلمي الجديد»، وتسعى وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) للعودة إلى القمر بحلول العام 2024 ضمن مهمة «أرتميس 3».

ومن المقرر أن يخطو رائدان على سطح القمر، وهو أمر لم تقم به البشرية منذ العام 1972، وسيكون واحد منهما على الأقل امرأة، كما وعد رئيس الوكالة جيم برايدنستاين، الذي أوضح أن تلك الرائدة ستكون من بين الطاقم المؤلف من 12 شخصا الذي سيشارك في مهمة القمر.

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ويبدو أن مير وكوخ اللتين انضمتا إلى الناسا في العام 2013، مرشحتان طبيعيتان لهذه الرحلة. وقالت كوخ (40 عاما) عندما سألتها وكالة «فرانس برس» عن هذا الموضوع «إنه شرف كبير أن أكون أول امرأة تمشي على سطح القمر».

وأضافت «لطالما كان حلما بالنسبة إلي، لكن في الوقت الحالي سأبقى على فكرة أنني على الأرجح عرفت أول امرأة مشت على سطح القمر»، غامزة إلى زميلتها. وما زالت عملية انتقاء الرواد لهذه المهمة التاريخية محاطة بالغموض خلال الوقت الراهن.

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