طريقة مبتكرة لمنع اختراق «ويندوز»

كشفت شركة سويدية أداة جديدة توفر درجة أعلى من الأمان لمستخدمي نظام التشغيل «ويندوز»، وتحميه من عمليات الاختراق.

وطورت الشركة، المتخصصة في إنتاج أدوات تأمين شبكات المعلومات وأجهزة الكمبيوتر، وسيلة جديدة توفر حماية أقوى من مجرد استخدام «كلمة مرور»، حسب «دويتشه فيله».

وتتيح الوسيلة الجديدة تسجيل الدخول إلى نظام التشغيل «ويندوز» من خلال أحد منافذ «يو إس بي»، ما يعد إجراءً يحقق مقدارًا أعلى من الأمان.

وخضعت الأداة الجديدة للاختبار على مدار نصف عام، قبل أن تطرحها الشركة السويدية، التي تحمل اسم «يوبيكو»، للأسواق، وفقًا لموقع «سي نت دوت كوم».

أداة صغيرة

شرح الموقع أن مثل تلك الأدوات، المستخدمة لحماية أجهزة الكمبيوتر من الاختراق، تحتاج من المستخدم القيام بتركيب أداة صغيرة في إحدى فتحات «يو إس بي» الخاصة بالجهاز للتمكن من تشغيله وتسجيل الدخول إليه.

وعادة ما يجمع بين هذه الأدوات ووسائل التأمين الأخرى، مثل استخدام كلمة المرور أو بصمة الأصابع أو صورة الوجه أو الرقم السري.

وتتيح «مايكروسوفت» صاحبة نظام التشغيل «ويندوز» منذ أشهر استخدام وسائل لحماية ما تقدمه من خدمات، مثل برنامج البريد الإلكتروني «أوت لوك» وبرنامج الاتصالات عبر الإنترنت «سكايب» وتطبيق ألعاب الكمبيوتر «إكس بوكس لايف»، فضلًا عن البرنامج الأشهر «أوفيس»، بما يعتبر تطورًا كبيرًا لن يضطر معه المستخدم في المستقبل إلى تذكر كلمة المرور حتى يمكنه الاستفادة من كل هذه الخدمات.

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كما تتيح الشركة السويدية الأداة الجديدة، والمتاحة في السوق مقابل نحو 25 دولارًا أمريكيًّا، لأجهزة كمبيوتر «آبل» العاملة بنظام التشغيل «ماك أو إس»، ولكن لا يضمن التطبيق الجديد الحماية الكافية لأجهزة الكمبيوتر الشخصي المستخدمة بأماكن العمل كالشركات، نظرًا لتعدد مستخدمي الجهاز الواحد.