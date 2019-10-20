تلوث نفطي يضرب أحد أجمل شواطئ البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 أكتوبر 2019, 01:02 مساء
التلوث طال شاطئ كارنيروس البرازيلي (أ ف ب)

طال التلوث النفطي المجهول المصدر الذي أصاب حوالي ألفي كيلو متر من الشواطئ في شمال شرق البرازيل الجمعة، شاطئ كارنيروس وهو من الأجمل في البلاد.

وفي مشاهد لافتة بثتها محطة «تي في غلوبو» يظهر عشرات المتطوعين يحاولون بأيديهم إزالة النفط الذي يغطي غالبية الشاطئ الممتدد على كيلو مترات عدة وتحيط به أشجار جوز الهند، وفق «فرانس برس».

وغالبا ما يصنف شاطئ كارنيروس وهو موقع سياحي رئيس في ولاية بيرنامبوك على أنه من الأجمل في البرازيل.

وحل الشاطئ بمياهه اللازوردية ونباته الوافر في المرتبة 12 بين أجمل شواطئ العالم عبر موقع «تريبادفايز» في 2014.

وتخشى السلطات المحلية أن يصل التلوث إلى مجمع بورتو غالينياس الذي يستقطب عددا كبيرا من الرواد في البرازيل.

وإلى جانب الشواطئ، يخشى الخبراء من تلوث الشعاب المرجانية والمانغروف التي يصعب أكثر إزالة التلوث منها.

وتفيد وكالة البيئة العامة (إيباما) بأن هذا التلوث طال 187 مدينة في تسع ولايات في شمال شرق البرازيل.

ولم تعرف بعد أسباب هذا التلوث مع أن تحاليل وعينات أكدت أن النفط فنزويلي المصدر.

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