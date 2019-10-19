خلل خطير في «غالاكسي أس10» و«سامسونغ» تتعهد إصلاحه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 أكتوبر 2019, 10:15 صباحا
قالت ناطقة باسم سامسونغ إن الشركة تعمل على إصلاح الخلل (أ ف ب)

اعترفت «سامسونغ» بوجود خلل في تقنية التعرف على البصمة في هاتفها «غالاكسي إس ١٠» يسمح لطرف ثالث بفتح الهاتف الذكي، وتعهدت إصلاحه في أقرب وقت، حسب ما أعلنت الشركة الكورية الجنوبية.

وأوضحت مستخدمة لهذا الهاتف في المملكة المتحدة لصحيفة «ذي صن» في وقت سابق من الأسبوع، أنه يمكن لأي أحد أن يفتح هاتفها من طراز «سامسونغ» عن طريق وضع واق للشاشة وإدخال بصمة غير مسجلة، وفق «فرانس برس».

ونقلت الصحيفة عن هذه المستخدمة قولها «هذا يعني أنه إذا حصل شخص ما على هاتفي يستطيع التحكم به والتحكم بالتطبيقات المالية لتحويل الأموال من خلاله». وقالت ناطقة باسم «سامسونغ» في سيول إن الشركة تعمل على إصلاح الخلل لكنها لم تحدد السبب وراء هذه المشلكة.

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وعند إطلاق هذا الطراز، وصفت أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية، في العالم، جهاز الاستشعار المخصص للبصمات بأنه «ثوري». وقالت حينها «عندما تضع إصبعك على الشاشة ترسل نبضات بالموجات فوق الصوتية لكشف التعرجات الثلاثة الأبعاد الفريدة لبصمتك للتعرف عليك».

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها «سامسونغ» مشكلات تقنية. إذ سبق وواجهتها نكسات محرجة في منتجات رئيسية أبرزها الخلل في بطاريات «غالاكسي نوت ٧» الذي أجبرها على سحب كل الأجهزة من هذا الطراز من الأسواق العالمية.

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