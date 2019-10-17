النمل الفضي أسرع نمل في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 أكتوبر 2019, 11:14 صباحا
النمل الفضي يحصل على لقب أسرع نمل في العالم (أ ف ب)

حصل النمل الفضي، الذي يعيش في الصحراء الكبرى، على لقب أسرع نمل في العالم، مسجلا سرعة قصوى بلغت 0,855 متر في الثانية، وفقا لدراسة نشرت الخميس.

ودهش الباحثان هارلد وولف وسارة بفيفر من جامعة أولم الألمانية «لأن هذه الحيوانات الصغيرة وصلت سرعتها إلى 0,855 متر في الثانية، أي ما يعادل 108 مرات طولها»، وفقا لبيان صادر عن «كومباني أوف بيولوجيست» وهي جمعية علمية علقت على هذه النتائج، حسب وكالة «فرانس برس».

ويشتهر هذا النوع من النمل بقدرته على مسح الكثبان الرملية بحثا عن الطعام لتخزينه، حتى عندما تصل درجة حرارة الرمال إلى 60 درجة مئوية، ولمعرفة مزيد عن هذا الموضوع، ذهب الباحثان لتصويره خلال نشاطه في الصحراء التونسية في العام 2015، وبالإضافة إلى ضبط سرعات قياسية، وجد الباحثان أن هذا النمل كان أسرع عندما كانت درجات الحرارة مرتفعة. فعند عشر درجات مئوية في المختبر، انخفضت سرعته ووصلت إلى 0,057 متر في الثانية.

ورغم أن النمل الفضي أقصر من أقرانه، نمل المستنقعات المالحة، بـ20% وفق الدارسة، التي نشرتها «جورنال أوف إكسبيريمنتل بايولوجي»، فإنه يتمتع بتقنية خاصة في أرجله الصغيرة (بين 4,3 و6,8 مليمتر) تمكنه من تحريكها بسرعة لا تصدق، وتعطيه القدرة على القيام بـ47 خطوة في الثانية الواحدة.

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