«غوغل» تطلق هاتفها الجديد

يطرح «بيكسل 4» في الرابع والعشرين من أكتوبر في عدة أسواق حول العالم (أ ف ب)

أطلقت «غوغل»، الثلاثاء، هاتفها الجديد «بيكسل 4»، معلنة، خلال الحدث الذي أقيم في نيويورك، عن سلسلة من المنتجات والخدمات، وكاشفة عن موعد إطلاق منصتها لألعاب الفيديو بتقنية البث التدفقي.

ويتحلى هاتف «بيكسل 4» ببعض المواصفات الشبيهة بتلك التي يتمتع بها هاتف «آي فون 11». وركزت فيه «غوغل» خصوصا على خاصية التصوير التي أدمجت فيها تقنية الذكاء الصناعي، وحسنت أداءها، مع تخصيص نمط مثلا لتصوير السماء ليلا، وفق «فرانس برس».

ومن الخصائص الأخرى التي يتميز بها هذا الهاتف، تقنية التعرف إلى الحركات ليس عبر الكاميرات كما الحال في أجهزة «سامسونغ»، بل من خلال رادار مصغر موضوع في أعلى الجهاز.

وبات يتسنى للمستخدم بحركة يد أن ينتقل من أغنية إلى أخرى، أو أن يقطع اتصالا أو يسكت المنبه، وتضاء الشاشة عندما تشعر باقتراب المستخدم.

ومن التحسينات الأخرى، خدمة أسرع للتعرف إلى الوجه، تفتح الجهاز بمجرد وقوف المستخدم أمامه، فضلا عن نسخة جديدة من «غوغل أسيستنت» أكثر سرعة متوافرة باللغة الإنجليزية حتى الساعة.

وسيطرح «بيكسل 4» في الرابع والعشرين من أكتوبر في أسواق عدة حول العالم وهو سيباع ابتداء من 799 دولارا في الولايات المتحدة وتباع النسخة الأكبر منه في مقابل 899 دولارا.

قلب المعادلة

وأعلنت «غوغل» أيضا خلال هذا الحدث نيتها إطلاق منصتها «ستيديا» في التاسع عشر من نوفمبر.

ويسعى عملاق الإنترنت إلى قلب المعادلة السائدة في سوق أجهزة ألعاب الفيديو التي تهيمن عليها «سوني» و«مايكروسوفت»، من خلال السماح للاعبين بالاستفادة من هذه الألعاب على ركائز مختلفة، من الحواسيب إلى أجهزة التلفاز الذكية مرورا بالهواتف الذكية.

كما قدمت المجموعة الأميركية نسخا محدثة من أكسسوارات موصولة من ماركة «نيست»، من بينها واجهة «ميني» الموصولة التي ستباع بسعر 49 دولارا، اعتبارا من 22 أكتوبر وأدوات «نيست واي فاي»، التي تحسن الاتصال بالشبكة اللاسلكية، وستطرح في السوق في الرابع من نوفمبر بسعر يبدأ بـ269 دولارا.

وتعول «غوغل» على هذه الأكسسوارات الجديدة لتطلق في مطلع العام 2020 خدمة مدفوعة الاشتراك «نيست آوير» (6 دولارات في الشهر) ونسختها المعززة «نيست آوير بلاس» (12 دولارا في الشهر).

ومن المنتجات الأخرى التي كشف عنها، الثلاثاء، سماعات «بيكسل بادز» اللاسلكية، التي ستباع اعتبارا من الربيع المقبل بسعر 179 دولارا، فضلا عن حاسوبها المحمول الجديد «بيكسلبوك غو»، الذي سيباع اعتبارا من الثامن والعشرين من أكتوبر بسعر 649 دولارا.

وتجني «غوغل» الجزء الأكبر من عائداتها من الإعلانات التي درت عليها أكثر من 136 مليار دولار سنة 2018، في مقابل 595 مليونا لكل الخدمات الأخرى، بما فيها الحوسبة السحابية والأجهزة الموصولة.