«غوغل» تطلق هاتفها الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 03:04 مساء
يطرح «بيكسل 4» في الرابع والعشرين من أكتوبر في عدة أسواق حول العالم (أ ف ب)

أطلقت «غوغل»، الثلاثاء، هاتفها الجديد «بيكسل 4»، معلنة، خلال الحدث الذي أقيم في نيويورك، عن سلسلة من المنتجات والخدمات، وكاشفة عن موعد إطلاق منصتها لألعاب الفيديو بتقنية البث التدفقي.

ويتحلى هاتف «بيكسل 4» ببعض المواصفات الشبيهة بتلك التي يتمتع بها هاتف «آي فون 11». وركزت فيه «غوغل» خصوصا على خاصية التصوير التي أدمجت فيها تقنية الذكاء الصناعي، وحسنت أداءها، مع تخصيص نمط مثلا لتصوير السماء ليلا، وفق «فرانس برس».

ومن الخصائص الأخرى التي يتميز بها هذا الهاتف، تقنية التعرف إلى الحركات ليس عبر الكاميرات كما الحال في أجهزة «سامسونغ»، بل من خلال رادار مصغر موضوع في أعلى الجهاز.

وبات يتسنى للمستخدم بحركة يد أن ينتقل من أغنية إلى أخرى، أو أن يقطع اتصالا أو يسكت المنبه، وتضاء الشاشة عندما تشعر باقتراب المستخدم.

ومن التحسينات الأخرى، خدمة أسرع للتعرف إلى الوجه، تفتح الجهاز بمجرد وقوف المستخدم أمامه، فضلا عن نسخة جديدة من «غوغل أسيستنت» أكثر سرعة متوافرة باللغة الإنجليزية حتى الساعة.

وسيطرح «بيكسل 4» في الرابع والعشرين من أكتوبر في أسواق عدة حول العالم وهو سيباع ابتداء من 799 دولارا في الولايات المتحدة وتباع النسخة الأكبر منه في مقابل 899 دولارا.

قلب المعادلة
وأعلنت «غوغل» أيضا خلال هذا الحدث نيتها إطلاق منصتها «ستيديا» في التاسع عشر من نوفمبر.

ويسعى عملاق الإنترنت إلى قلب المعادلة السائدة في سوق أجهزة ألعاب الفيديو التي تهيمن عليها «سوني» و«مايكروسوفت»، من خلال السماح للاعبين بالاستفادة من هذه الألعاب على ركائز مختلفة، من الحواسيب إلى أجهزة التلفاز الذكية مرورا بالهواتف الذكية.

كما قدمت المجموعة الأميركية نسخا محدثة من أكسسوارات موصولة من ماركة «نيست»، من بينها واجهة «ميني» الموصولة التي ستباع بسعر 49 دولارا، اعتبارا من 22 أكتوبر وأدوات «نيست واي فاي»، التي تحسن الاتصال بالشبكة اللاسلكية، وستطرح في السوق في الرابع من نوفمبر بسعر يبدأ بـ269 دولارا.

وتعول «غوغل» على هذه الأكسسوارات الجديدة لتطلق في مطلع العام 2020 خدمة مدفوعة الاشتراك «نيست آوير» (6 دولارات في الشهر) ونسختها المعززة «نيست آوير بلاس» (12 دولارا في الشهر).

ومن المنتجات الأخرى التي كشف عنها، الثلاثاء، سماعات «بيكسل بادز» اللاسلكية، التي ستباع اعتبارا من الربيع المقبل بسعر 179 دولارا، فضلا عن حاسوبها المحمول الجديد «بيكسلبوك غو»، الذي سيباع اعتبارا من الثامن والعشرين من أكتوبر بسعر 649 دولارا.

وتجني «غوغل» الجزء الأكبر من عائداتها من الإعلانات التي درت عليها أكثر من 136 مليار دولار سنة 2018، في مقابل 595 مليونا لكل الخدمات الأخرى، بما فيها الحوسبة السحابية والأجهزة الموصولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: ملخص مباراة منتخب ليبيا وموريتانيا الودية
رياضة محلية
حفتر لـ«سبوتنيك»: ندعم جهود سلامة وندعو لرفع حظر التسليح عن ليبيا
ليبيا
بعد غياب لعقود.. «باص المدينة» يعود لطرابلس بـ20 مسارا و35 حافلة كمرحلة أولى
ليبيا
موقع أميركي: غارات «أفريكوم» قضت على ثلث عناصر «داعش» في ليبيا
ليبيا
السفير الأميركي: مقتل الشقيقات الثلاث بالفرناج يوحدنا جميعا لوقف الحرب وبدء ...
ليبيا
كريستيانو رونالدو يستمر في كتابة التاريخ.. ويلاحق إنجاز 5 أساطير
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشيخ مصطفى عبد السلام التريكي
ثقافة وفن
السفارة الأميركية تعلن عن منحة تصل إلى 5 آلاف دولار لمنظمات المجتمع المدني
ليبيا
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكار خلايا تنتج التستوستيرون