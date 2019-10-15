وقف لعبة «فورتنايت» موقتا يثير استياء الشغوفين بها

وقف لعبة "فورتنايت" مؤقتا يثير استياء هواتها (أ ف ب)

أوقفت لعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت» موقتًا بمبادرة من مطورها «إيبيك غيمز» قبل الصدور الوشيك للنسخة الجديدة، ما أثار استياء ملايين اللاعبين الشغوفين بها.

وكانت «إيبيك غيمز» أعلنت أن الموسم العاشر من اللعبة ينتهي في الثالث عشر من أكتوبر، ووضعت مكان هذه النسخة صورة لثقب أسود، الأحد، من دون تقديم تبريرات، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ونشر عدة لاعبين تسجيلات تظهر هذا الثقب الأسود يمتص تدريجًا تصاميم المرحلة التي بلغوها قبل أن يضع حدًّا لشوطهم، وأعلنت «إيبيك غيمز» صدور الموسم الحادي عشر عما قريب، من دون تحديد موعد طرحه على الإنترنت.

وعبر بعض اللاعبين عن استيائهم من هذه الخطوة على مواقع التواصل الجتماعي، في حين أشاد آخرون بما اعتبروه ضربة ترويجية للجزء الجديد.

تجذب لعبة «فورتنايت» التي أُطلقت في يوليو2017 نحو 250 مليون لاعب، من خلال عرض تحديثات منتظمة، لدرجة أنها قدمت 10 مواسم في 28 شهرًا لا غير.

ويعزى نجاحها لنسختها المجانية التي تتيح إجراء مشتريات تتوافق مع مجريات اللعبة، وكذلك إمكانية ممارستها عبر الإنترنت من الحاسوب والهاتف الذكي.