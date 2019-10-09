فوز 3 علماء بجائزة نوبل للكيمياء لاختراعهم بطارية ليثيوم

فوز 3 علماء بجائزة نوبل للكيمياء لاختراعهم بطارية ليثيوم

منحت جائزة نوبل للكيمياء 2019 إلى الأميركي، جون غوديناف، والبريطاني، ستانلي ويتينغهام، والياباني، أكيرا يوشينو، لاختراعهم بطارية الليثيوم التي باتت مستخدمة في كثير من تكنولوجيا الحياة اليومية.

وأوضحت الأكاديمية الملكية السويدية المانحة جوائز العلوم: «هذا النوع من البطاريات الخفيفة الوزن والقابلة للشحن والقوية مستخدم الآن أينما كان في الهواتف والحواسيب والسيارات الكهربائية، ويمكنها أيضا أن تخزن كميات كبيرة من الطاقة الشمسية والريحية، فاسحة المجال أمام مجتمع متحرر من مصادر الطاقة الأحفورية»، وفقا لوكالة «فرانس برس».