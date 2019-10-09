«تويتر» تعتذر لاستخدام بيانات مستخدميها لأغراض دعائية

أشارت الشركة إلى استخدام بيانات المستخدمين «عن غير قصد» (أرشيفية: الإنترنت)

اعتذرت شركة «تويتر»، الثلاثاء، بسبب استخدامها «عن غير قصد» أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني في أغراض دعائية.

وأعلنت الشركة في بيان: «اكتشفنا أخيرا أنه عندما قدمتم عناوين بريدكم الإلكتروني، أو أرقام الهواتف لأغراض السلامة أو الأمان، ربما استخدمت هذه البيانات عن غير قصد، لأغراض الدعاية»، وفق موقع «24».

وأوضحت: «كان هذا خطأ ونعتذر عنه»، مضيفة: «لا يمكن تحديد على وجه التأكيد عدد الذين تأثروا بذلك».

وشددت الشركة على أنها لم تشارك أي بيانات خارجيا مع الغير، وعلى حل المشكلة بداية من 17 سبتمبر الماضي.

وأضافت: «آسفون للغاية لهذا واتخذنا خطوات للتأكد من أننا لن نرتكب خطأ من هذا القبيل مرة أخرى».