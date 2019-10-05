«غوغل» تنافس «تيكتوك» بهذا التطبيق

شعار «غوغل» في معرض للابتكار في باريس في 16 مايو 2019 (أ ف ب)

نشرت صحيفة «ذي وول ستريت جورنال»، الجمعة، مقالا حول عزم «غوغل» شراء شركة «فايروورك» الناشئة، التي طورت تطبيقا مجانيا لتشارك الفيديوهات شبيها بخدمة «تيكتوك».

وعلى غرار «تيكتوك» المملوكة لمجموعة «بايتدانس» الصينية، التي تحقق نجاحا كبيرا في أوساط المراهقين، يتيح تطبيق «فايروورك» تشارك فيديوهات قصيرة وأصلية، حسب «فرانس برس».

وأطلقت هذه الشركة الناشئة الأميركية العام الماضي على يد مديرين سابقين في «سناب» و«لينكد إن» و«جاي بي مورغان تشايس»، وقدرت قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار خلال حشد للأموال هذه السنة، وفق الصحيفة.

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وأوضحت «وول ستريت جورنال» أن «ويبو» الملقبة بـ«تويتر الصينية»، أعربت أيضا عن اهتمامها بشراء الشركة، لكن المفاوضات في هذا الصدد لم تصل إلى مرحلة متقدمة.

واستحالت خدمات الفيديو من أهم الأسواق لعمالة الإنترنت، خصوصا بفعل شعبيتها الكبيرة لدى الأجيال الشابة، ومع 500 مليون مستخدم العام الماضي، تحتل «تيكتوك» موقعا متقدما في هذه السوق.

