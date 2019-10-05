ولادة قرد من فصيلة نادرة جدا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 أكتوبر 2019, 09:38 صباحا
ولادة صغير «لانغور دو فرانسوا» في حديقة حيوانات تارونغا الأسترالية (أ ف ب)

شهدت حديقة حيوانات تارونغا في مدينة سيدني الأسترالية، حدثا مهما بولادة قرد ذكر ينتمي إلى فصيلة «فرانسواز لانغور» النادرة جدا.

وهذه الرئيسيات الموجودة فقط في الصين وفيتنام، مهددة جراء الصيد الجائر والقضاء على موائلها الطبيعية، حسب «فرانس برس».

وقالت مديرة الحديقة جاين مارشل: «من النادر جدا رؤية قردة فرانسواز لانغور في البرية، ومن النادر أكثر رؤية صغير ينتمي إلى هذه الفصيلة».

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وسيتغير لون الوبر النحاسي، الذي يغطي هذا الصغير، الذي لم يطلق عليه أي اسم بعد، ليصبح لونه أسود مثل والدته «نويل» بعد أسابيع قليلة.

وترجح حديقة الحيوانات الأسترالية أنه لم يتبق إلا نحو ثلاثة آلاف قرد، من هذه الفصيلة في الطبيعة.

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